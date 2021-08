Raphael Varane: la nouvelle star de Manchester United montre sa technique – Man United News And Transfer News

in

La signature imminente de Manchester United, Raphael Varane, a publié une vidéo sur son histoire Instagram, taquinant les fans avec ses compétences.

Le vainqueur de la Coupe du monde est actuellement en quarantaine après avoir quitté le Real Madrid en attendant de terminer son transfert.

United a presque officialisé les choses et ne peut malheureusement pas le faire tant que Varane n’aura pas passé son examen médical.

Compte tenu de la façon dont il est arrivé d’Espagne, les règles gouvernementales actuelles dictent qu’il doit d’abord se mettre en quarantaine avant de pouvoir faire quoi que ce soit d’autre.

Il a également fallu un certain temps à Varane pour partir avec sa famille, en raison de ce qui a été signalé comme des problèmes de visa suite aux nouvelles règles post-Brexit.

Raphaël Varane Ig : “pratique de la quarantaine !” #MUFC pic.twitter.com/tmb44QkpHj – Scoop MUFC (@MUFCScoop) 8 août 2021

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Varane lorsqu’il a été annoncé qu’il prendrait le maillot numéro quatre de Phil Jones lorsqu’il aurait terminé son examen médical.

La superstar française a enthousiasmé les fans en acceptant de déménager à Old Trafford et est probablement l’un des transferts les plus choquants de l’été.

Ole Gunnar Solskjaer est clairement ravi de faire venir quelqu’un de sa stature et espère qu’il pourra aider à consolider une défense fragile.

La ligne de fond de Manchester United contiendra désormais Luke Shaw, Harry Maguire, Varane et Aaron Wan-Bissaka et ce sera certainement un arrière plus formidable que ceux du passé récent.

Il y a aussi une certaine profondeur avec Alex Telles, Eric Bailly, Victor Lindelof et potentiellement Diogo Dalot, si Kieran Trippier de l’Atletico Madrid n’effectue pas un transfert.

L’idole d’enfance de Varane était censée être le grand Rio Ferdinand de United et l’espoir est qu’il puisse profiter d’une carrière similaire à son idole.