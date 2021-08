Raphael Varane: la signature de Manchester United fait face à une course contre la montre – Man United News And Transfer News

in

Les fans de Manchester United ont appris qu’ils devraient peut-être attendre encore plus longtemps que prévu pour voir Raphael Varane en action.

La star du Real Madrid a accepté un transfert sous réserve d’un examen médical et les supporters tenaient à le voir en rouge dès que possible.

Malheureusement, la situation de Varane est compliquée en raison à la fois des règles post-Brexit et des règles de quarantaine dues au Covid-19.

United aurait certainement préféré avoir le sensationnel Français dans le pays maintenant afin qu’il puisse potentiellement figurer dans le match amical contre Everton le 7.

Maintenant, il semble qu’Ole Gunnar Solskjaer aurait de la chance d’avoir le joueur disponible pour le match d’ouverture du club en Premier League contre Leeds United.

Selon The Telegraph, Varane ne s’est toujours pas rendu à Manchester lundi en attendant que ses problèmes de visa soient réglés.

Il est entendu que même une fois cette affaire résolue, il devrait être mis en quarantaine et ce n’est qu’alors qu’il pourra passer un examen médical. Cela pourrait signifier qu’il ne terminera pas son transfert avant la semaine prochaine.

The Peoples Person a rendu compte pour la dernière fois de Varane lorsque des experts français ont averti qu’il aurait besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement.

Il semble que Solskjaer sera obligé de sélectionner le XI qui a eu le plus de minutes ou qui est le plus en forme par opposition à qui est le plus talentueux ou même le XI qui est sa préférence.

Le légendaire Norvégien a déjà averti que quiconque se présenterait inapte à l’entraînement de pré-saison serait essentiellement en difficulté.

Les stars de Manchester United ont publié de nombreuses images et vidéos d’eux-mêmes en train de faire de l’exercice même pendant leurs vacances, donc l’espoir est que l’équipe ne soit pas physiquement mal placée.

Néanmoins, le temps nous dira qui est prêt et qui ne l’est pas et Solskjaer doit redouter de se heurter à un Leeds United énergique et en forme.