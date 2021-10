Raphael Varane: la star de Manchester United imparable contre Tottenham Hotspur – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont à juste titre félicité Raphael Varane pour son rôle sensationnel dans la solide victoire 3-0 contre Tottenham Hotspur.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer n’étaient pas à leur meilleur ou jouaient un beau football, mais ont clairement obtenu un résultat respectable à l’extérieur.

Raphaël Varane a été superbe ce soir. C’était génial de le retrouver et d’avoir une feuille blanche bien nécessaire 🇫🇷 pic.twitter.com/20JX8CVbBR

Varane revient et nous gardons enfin une feuille blanche. Mon CB

Varane de retour et on garde la cage inviolée ? Coïncidence? Je crois que non.

– Thérèse 🇳🇴 (@ThereseUTD) 30 octobre 2021