Raphael Varane: la star de Manchester United livre une première interview convaincante – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Raphael Varane, a livré sa première interview complète après la fin de son transfert du Real Madrid.

Le défenseur sensationnel a finalement été officiellement annoncé, les fans ne se souciant plus de ce qu’était le retard dans l’actualité.

United s’était mis d’accord sur des frais pour Varane il y a environ deux semaines, mais a dû attendre un certain temps avant de pouvoir confirmer le transfert.

Maintenant que l’accord a été conclu, l’ancien madrilène peut se concentrer sur sa pleine forme physique pour être sélectionné.

Ole Gunnar Solskjaer a dû sélectionner Victor Lindelof en son absence et le Suédois a réalisé une performance qui a montré qu’il était déterminé à ne pas perdre sa place.

Selon le site officiel du club, Varane a déclaré : « Merci. Je suis très heureux et très excité de commencer ce nouveau voyage pour moi. C’était une très bonne aventure avec mon ancien club, mais maintenant c’est un nouveau départ pour moi et je suis très heureux d’être ici.

« C’est difficile pour moi de faire cette interview en anglais, mais je dois essayer ! [Smiles] Je pense qu’il est très important d’être proche des fans car nous avons le même objectif ; nous devons nous battre ensemble et c’est important pour moi d’être à l’aise avec mes coéquipiers et avec le coach. C’est important pour moi, pour ma vie et pour ma vie professionnelle aussi.

Varane a également révélé qu’il avait parlé à Madrid pour l’aider à faire avancer son transfert : « Il y avait eu beaucoup de rumeurs et beaucoup de gens parlaient de moi et de Manchester United depuis 2011, lorsque Sir Alex Ferguson est venu chez ma mère.

“Quand c’était réel, c’était à ce moment-là que j’ai parlé avec mon club, et j’ai senti que c’était une réelle opportunité de jouer en Premier League pour Manchester United.”

Varane a également admis qu’il aimait de nombreuses légendes de United : “Bien sûr, Vidic et Ferdinand étaient des légendes. Je me souviens aussi de joueurs comme Cristiano, Giggs et Beckham. Ce sont des légendes et je suis très fier de faire partie de cette famille.

La superstar française a expliqué comment Solskjaer l’a convaincu de rejoindre : « Oui, bien sûr. Il était très important pour moi de connaître exactement la philosophie, les défis et les objectifs, ainsi que les ambitions – c’était très important pour moi.

«Et je ressens une réelle détermination et une ambition de travailler très dur et d’essayer de faire tout ce qui est possible pour gagner des trophées. Cela me motive.

Lorsqu’on lui a demandé de se décrire, il a déclaré: “Travailleur acharné, respectueux et ambitieux.”

Varane s’est également ouvert sur sa relation avec Pogba : « Je pense que Paul est très positif et il a une très bonne énergie ; il motive les joueurs dans les vestiaires et sur le terrain avec son énergie.

« Nous sommes différents mais nous sommes très complémentaires, et c’est important dans l’équipe d’avoir différents types de leaders et de personnages.

“Je suis très heureux. Je le connais depuis très longtemps, nous avons commencé avec l’équipe de France et c’est un grand joueur.

“Je pense qu’il est ambitieux et moi aussi, nous sommes donc prêts à travailler dur et à faire tout notre possible pour gagner des trophées.”

Varane a ensuite expliqué ce que c’était que de gagner la Coupe du monde : « Honnêtement, juste après la Coupe du monde, vous avez un moment pour penser ‘Wow’ ! Et après cela, alors vous pensez quelle est la prochaine étape.

«Je pense que lorsque vous gagnez, les gens s’attendent à ce que vous montriez votre niveau et que vous soyez un gagnant et il y a beaucoup d’attentes après cela.

« La motivation est de démontrer que vous êtes un gagnant et que vous êtes toujours un gagnant et que vous voulez être un gagnant. »

Enfin, Varane a envoyé un message aux fans : « Oui, je suis venu ici parce que je voulais de nouvelles émotions et c’était exactement ce à quoi je m’attendais et plus grand.

“C’était énorme, un grand moment, et je veux dire merci aux fans, et je ferai de mon mieux pour tout laisser sur le terrain.”

Les références de Varane parlent d’elles-mêmes et l’espoir est qu’il puisse s’adapter facilement à son nouvel environnement.

Bruno Fernandes est un excellent exemple de joueur qui frappe immédiatement, mais les joueurs étrangers ont généralement besoin de temps pour s’adapter.

Varane et Jadon Sancho sont des achats vraiment impressionnants de Manchester United et Solskjaer a bien fait de convaincre la paire de se joindre.

Bien qu’ils aient le temps de prouver leur valeur, l’espoir est qu’ils puissent avoir un impact instantané alors que le club tente de se battre pour le titre.