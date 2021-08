Raphael Varane: le défenseur devrait remplacer Phil Jones en tant que numéro quatre de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Avec la signature de Raphael Varane apparemment imminente, on pense qu’un joueur de Manchester United devra abandonner son numéro d’équipe pour faire place à la star française.

Une source senior du club a indiqué à CaughtOffside que la préférence est que le vainqueur de la Coupe du monde porte le numéro quatre, actuellement occupé par l’homme oublié de United, Phil Jones.

Jones n’a fait que huit apparitions au cours des deux dernières saisons et n’a pas lacé les bottes depuis le 26 janvier 2020 en raison d’une blessure persistante au genou.

Le défenseur de 29 ans a récemment repris l’entraînement et le manager Ole Gunnar Solskjaer a déclaré ce qui suit à propos de son retour :

« Un gros plus pour lui, j’ai eu des problèmes similaires dans ma carrière et c’est un garçon tellement professionnel, bon, j’espère que Jonah pourra s’entraîner avec nous et jouer bientôt.

« S’il peut jouer 23s pour commencer, à huis clos, je connais exactement le sentiment d’être absent depuis si longtemps, il a toujours bien servi le club et il était temps de prendre soin de lui et de sa propre santé. Maintenant, il est prêt à s’entraîner avec nous.

La porte semble avoir été laissée entrouverte si Jones peut se mettre en forme, Solskjaer sympathisant clairement avec le sort de l’international anglais ces dernières années.

Initialement concluant un accord de principe pour Varane le 27 juillet, sous réserve de la finalisation des conditions médicales et des joueurs, l’accord a jusqu’à présent été suspendu en raison de problèmes de visa.

Mais avec le quadruple vainqueur de la Ligue des champions maintenant sur le sol anglais, s’auto-isolant avant de terminer son examen médical, on espère que l’accord sera conclu à temps pour le match d’ouverture de la saison de samedi prochain à Old Trafford contre Leeds.

Mais il reste à voir si Varane portera le prestigieux numéro quatre lorsqu’il sortira sur le gazon sacré.