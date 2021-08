Raphael Varane, nouvelle signature de Manchester United, regarde Bruno Fernandes et Paul Pogba déchirer Leeds en lambeaux dans une performance cinq étoiles devant la joyeuse foule d’Old Trafford

in

Les fans de Manchester United doivent se demander quel impact Raphael Varane aura réellement sur le terrain après avoir vu ses nouveaux coéquipiers détruire Leeds 5-1.

L’international français, qui a été officiellement annoncé quelques minutes avant le coup d’envoi à Old Trafford, a reçu un accueil bruyant de la part des supporters des Diables rouges qui a semblé inspirer ses nouveaux coéquipiers.

La foule d’Old Trafford a été ravie par l’affichage de leurs étoiles

Les fans de United ont réservé un accueil bruyant au nouveau garçon Varane

Bruno Fernandes était à son meilleur dès le premier coup de sifflet et a attrapé son premier de l’après-midi lorsque le coup de pied de but d’Islan Meslier a été intercepté au milieu de terrain et que Paul Pogba a joué une première passe dans l’international portugais pour terminer.

Leeds a réussi à égaliser alors que Luke Ayling envoyait une frappe rauque devant David De Gea à 25 mètres, mais cela n’a servi qu’à mettre les hôtes en colère.

Quand Pogba est à son meilleur, il ne fait aucun doute qu’il est injouable ; envoyant une magnifique passe en profondeur à Mason Greenwood pour redonner l’avance à United quelques minutes plus tard avec une finition impeccable devant Meslier.

Porté par le retour des fans, United a cherché à tuer le match instantanément et Fernandes a doublé son score pour l’après-midi, malgré les meilleurs efforts d’Ayling sur la ligne.

Pogba et Fernandes étaient pratiquement injouables samedi après-midi

Andy Townsend a regardé le match pour talkSPORT et a jailli que l’ancien milieu de terrain de la Juventus pouvait faire des choses dont d’autres jeux ne peuvent que “rêver”.

« J’ai toujours été un fan de ce type, a-t-il déclaré.

«Vous devez vivre avec le fait qu’il perdra le ballon dans sa propre moitié de temps en temps, il se fera prendre, il fera des choses qui font sourciller.

«Mais ce qu’il peut faire, c’est ouvrir la défense avec une passe parfaitement pondérée, directement dans les pieds de quelqu’un.

« Pogba peut faire des choses au sommet du peloton dont la plupart ne peuvent que rêver. Je ne vois pas Man United gagner des choses s’il est assis sur le banc à regarder.

Sancho a fait ses débuts à United à la place de Dan James

Leeds a commencé à s’effondrer et Fernandes a rapidement réussi son tour du chapeau après qu’un long ballon de Victor Lindelof a trouvé le milieu de terrain dans l’espace et il a renvoyé le ballon à la maison.

L’introduction de Jadon Sancho au jeu est peut-être la dernière chose que les supporters itinérants auraient voulu voir, et leurs chants de “Vous laissez tomber votre pays” ont rapidement été noyés alors que Pogba a saisi sa QUATRIÈME passe décisive de l’après-midi en fouettant une délicieuse croix pour Fred.

Le vainqueur de la Coupe du monde a réussi plus de passes décisives avant son remplacement que pendant toute la saison dernière, Fernandes semblant également extrêmement dangereux.

Avec l’introduction de Sancho et Varane dans le onze de départ, les Red Devils pourraient être prêts à relever leur plus gros défi pour le titre de Premier League depuis l’époque de Sir Alex Ferguson.