Raphael Varane: Patrice Evra salue la signature de Manchester United – Man United News And Transfer News

L’ancien arrière latéral légendaire de Manchester United, Patrice Evra, a qualifié Raphael Varane de “meilleure signature” pour les Red Devils.

S’adressant à ., Evra a parlé avec enthousiasme de son compatriote français qui est, comme Harry Maguire, 28 ans, l’âge idéal pour les défenseurs centraux.

Evra a comparé Varane à son ancien coéquipier et autre grand de United, Rio Ferdinand :

“Varane me rappelle Rio Ferdinand”, a déclaré Evra. « Excellent avec le ballon, excellent dans les airs. Il est le défenseur central complet. Je me souviens de mon premier match avec l’équipe de France et j’étais tellement impressionné.

United est passé très près de signer Varane de Lens à l’âge de 18 ans et il est bien établi que Sir Alex Ferguson avait une haute estime de lui.

Dans son interview d’après-match amical de pré-saison à Brentford hier soir, le manager Ole Gunnar Solskjaer a mentionné l’intérêt de longue date de United et le fait que le club avait maintenant capturé les services de Varane mais à l’autre bout de sa carrière.

Evra a poursuivi en mentionnant la capacité de Varane sur le ballon, qui est un attribut très recherché chez les défenseurs centraux modernes :

« Il était si jeune mais si bon avec le ballon, si rapide et son anticipation était parfaite. Il est calme avec le ballon et il peut aussi marquer. C’est un top, top signature pour Manchester United.

La capacité de passage de Varane pourrait même être quelque peu sous-estimée avant le transfert, en attendant un examen médical.

Avec la façon dont de nombreuses équipes pressent haut et étouffent les milieux de terrain de nos jours, on compte souvent sur les défenseurs pour briser les lignes et être des meneurs de jeu presque profonds.

Varane est un excellent passeur des deux pieds. Ses passes conduisent souvent à la création de coups et il est excellent pour changer le jeu avec de longues balles vers les ailes.

Les arrières latéraux offensifs de United, en particulier Luke Shaw, en bénéficieront sûrement. Si Evra jouait toujours pour United, il l’aurait fait aussi.

Complétant un solide back-quatre, Varane deviendra immédiatement le meilleur défenseur par la passe de United, même si Maguire est également excellent dans ce département.