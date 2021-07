Raphael Varane “pourrait être le plus grand défenseur central de la Premier League”, le Real Madrid a vendu un défenseur à Manchester United pour financer le transfert de Kylian Mbappe

Les suggestions de Danny Mills selon lesquelles Raphael Varane aura du mal à s’adapter à la Premier League ont été rejetées par Terry Gibson.

Manchester United a considérablement renforcé sa défense, annonçant un accord de principe pour la star du Real Madrid plus tôt cette semaine.

Varane apporte une riche expérience à la défense de Man United

Avec trois titres de Liga, quatre Ligues des champions et une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à son actif, beaucoup pensent que Varane fera des Red Devils une équipe beaucoup plus forte. Mills a cependant une ou deux réserves à propos du joueur de 28 ans.

Il est sceptique quant à la capacité de Varane à faire face au physique de la Premier League, tout en suggérant que le Français n’est peut-être pas habitué au volume de gros matchs en Angleterre car il a affirmé qu’il n’aurait eu qu’à s’inquiéter de ” huit matchs difficiles par saison ” en jouant pour le Real Madrid.

Gibson insiste sur le fait qu’il y a de nombreux matchs difficiles par saison en Espagne et pense également que l’idée que l’élite anglaise soit une ligue particulièrement physique est dépassée. Il a ajouté que Varane pourrait devenir le plus grand défenseur central à avoir jamais honoré la Premier League.

“J’ai regardé ce que Danny a dit et vous regardez cette approche directe et physique qu’il décrit en Premier League – elle n’existe plus”, a déclaré Gibson à talkSPORT.

Man United a signé Varane une décennie après que le Real Madrid les a battus à sa signature

« L’idée qu’il n’y a que quelques matchs difficiles dans une saison de Liga, certainement plus que jamais, ne s’applique plus. C’est une ligue beaucoup plus compétitive – Villarreal a terminé septième la saison dernière et s’est occupé d’Arsenal et de Manchester United en Ligue Europa.

« Raphael Varane est un défenseur central suprême et pourrait être le meilleur défenseur central à avoir jamais joué en Premier League.

«C’est un footballeur sensationnel, je ne suis pas sûr que quiconque ait le statut qu’il a en Premier League ou qu’il ait jamais eu en Premier League en ce qui concerne les honneurs remportés.

«Je pense que nous devrions être plus respectueux des ligues adverses, elles le sont pour la Premier League. En Espagne, ils le tiennent en haute estime, ils envient presque le succès commercial et la marque associée à la Premier League.

Gibson a également appelé au snobisme en comparant la Premier League à d’autres ligues européennes pour mettre fin

“Ils ne dénigrent pas la ligue, ils pensent que c’est une ligue compétitive avec de grandes équipes, de grands joueurs, de grands entraîneurs et je pense que nous devons également commencer à le faire avec d’autres ligues en Europe.”

Gibson admet qu’il est choqué que Varane aille à Man United, affirmant qu’il ne s’attendait pas à ce que le joueur quitte le Bernabeu dans ce qui sera probablement ses années de pointe.

Cependant, Gibson pense que l’une des raisons pour lesquelles ils ont vendu Varane était d’aider à financer le déménagement de son coéquipier français Kylian Mbappe.

“Je suis vraiment surpris, à certains égards, vous pouvez voir pourquoi alors qu’il cherche un changement”, a ajouté Gibson.

Mbappe a été fortement lié à un déménagement au Real Madrid. Il est en dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain

«À 28 ans, il est encore dans la fleur de l’âge et nous voyons souvent des joueurs prendre cette décision dans la trentaine pour essayer quelque chose de différent, mais je pense que c’est une décision audacieuse de sa part.

“Cela convient aussi au Real Madrid d’augmenter ses revenus. Ils ont des problèmes similaires à ceux de Barcelone en termes de réduction de leur masse salariale. Toutes les équipes de LaLiga connaissent les mêmes problèmes en raison du manque de revenus ces dernières saisons dû au COVID.

« Les plafonds salariaux ont tous été réduits et le Real Madrid ne fait pas exception à cela.

“Ils ont dépensé quelques livres ces dernières saisons et maintenant ils essaient d’en récupérer afin de lever des fonds probablement pour un déménagement de Mbappe dans un avenir proche.”