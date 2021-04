Raphael Varane rejoint Sergio Ramos en marge alors que le Real Madrid et Liverpool se retrouvent sans défense de premier choix avec Virgil van Dijk et Joe Gomez également absents pour le match de la Ligue des champions

Les attaquants du Real Madrid et de Liverpool se lèchent les lèvres avant leur match de Ligue des champions ce soir, EN DIRECT sur talkSPORT.

C’est parce que les deux équipes aligneront un alignement quelque peu épuisé à l’arrière central, car ils manquent tous les deux leurs deux joueurs à cette position.

Raphael Varane est un retrait tardif du match aller du match de quart de finale entre le Real Madrid et Liverpool

Liverpool est sans Virgil van Dijk et Joe Gomez depuis octobre et novembre respectivement et on s’attend à ce que leurs blessures au genou ne les verront pas revenir avant la saison prochaine.

Joel Matip, qui est souvent sélectionné pour jouer aux côtés de Van Dijk, est hors de combat depuis janvier et ne figurera pas pendant le reste de la saison en raison d’une plainte au ligament de la cheville.

Trouver des corps à remplir au poste d’arrière central a été l’histoire de la saison de Liverpool et on s’attend à ce qu’Ozan Kabak et Nat Phillips jouent côte à côte pour le match aller.

La paire a quatre draps propres en quatre départs ensemble et affiche un taux de victoire de 100%.

Phillips et Kabak – le duo d’arrière central de Liverpool ne savait pas qu’il avait besoin

Van Dijk est revenu à l’entraînement léger, mais ne reviendra pas à temps pour essayer d’arrêter Karim Benzema

Mais les revers du Real dans cette position ont été plus récents avec Raphael Varane rejoignant Sergio Ramos en marge après avoir été testé positif pour le coronavirus mardi.

Le joueur de 27 ans, vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 2018, devait commencer le quart de finale aller en Espagne, mais il n’est plus à la disposition de l’entraîneur Zinedine Zidane.

Entre les deux jambes, le Real Madrid a un rendez-vous avec le Clasico avec Barcelone samedi et il est entendu que Varane a été reposé par Zidane le week-end dernier en pensant aux matchs contre Liverpool et à la Liga.

Varane pourrait être disponible pour le match retour à Anfield mercredi prochain, mais le Real sera sans capitaine Sergio Ramos pour les deux jambes.

Varane est hors du match aller avec COVID

Alors que Ramos est hors des deux jambes avec une blessure musculaire à la jambe gauche

Ramos n’est pas une figure populaire parmi les fans de Liverpool, qui nourrissent du ressentiment à son égard pour son affrontement avec Mohamed Salah qui a conduit à la sortie prématurée de l’Égyptien de la finale de la Ligue des champions 2018.

Jurgen Klopp a révélé qu’il était incapable de susciter la même « colère » qu’il avait ressentie lors de la défaite finale de la Ligue des champions de Liverpool il y a trois ans, alors qu’il rejetait les suggestions de son équipe pour une mission de vengeance contre le Real Madrid.

Mais le patron de Liverpool a admis qu’il n’aimait pas ce qu’il avait vu cette nuit-là à Kiev.

« Ma motivation est au plus haut niveau car c’est la Ligue des champions, nous voulons passer au tour suivant, nous jouons au Real Madrid », a déclaré Klopp aux médias.

«Cela n’a rien à voir avec 2018, mais quand j’ai obtenu le tirage au sort – parce que c’est la première fois que nous jouons au Real Madrid depuis, bien sûr, je me suis souvenu du match.

«J’ai dit après ce match que si quelqu’un me demandait une semaine plus tard ou un mois plus tard si j’inviterais Sergio Ramos à mon 60e anniversaire, alors je dirais non! J’y repenserais.

«C’est un grand footballeur mais je n’ai pas aimé ce qui s’est passé cette nuit-là. C’était une nuit étrange pour nous mais c’est il y a longtemps et je ne peux pas retrouver ce sentiment, cette colère ou autre, alors je n’essaye même pas.

«Nous ne sommes pas en tournée de vengeance ici. Je ne crois pas trop à la vengeance, mais ce serait bien de passer, car cela signifierait que nous sommes au prochain tour.