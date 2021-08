Raphael Varane taquine que le mouvement de Man Utd est imminent alors que la peur des transferts majeurs est effacée

in

Manchester United achèvera officiellement la signature de Raphael Varane dans les prochains jours après que le défenseur ait rompu son silence sur le long retard entourant l’annonce officielle.

Un accord pour signer le vainqueur de la Coupe du monde a été annoncé dès le 27 juillet après qu’un accord, d’une valeur d’environ 35 millions de livres sterling, a été conclu avec le Real Madrid. Ole Gunnar Solskjaer avait inculpé que Varane pourrait être signé à temps pour faire ses débuts dans le match d’ouverture de la Premier League avec Leeds.

Le manager de United était également clairement enthousiasmé par les qualités que Varane apporterait à sa ligne de fond.

Après avoir fait du renforcement de sa défense une priorité du mercato de cet été, l’arrivée de Varane est une grande déclaration.

«Nous avons déjà considérablement renforcé notre équipe pour la campagne 2021-22 avec des joueurs de retour et les signatures de Tom Heaton et Jadon Sancho. L’arrivée imminente de Raphael Varane apportera une nouvelle dimension à notre approche collective », a déclaré Solskjaer.

Cependant, avec le temps qui passe, les chances que Varane fasse ses débuts contre l’équipe de Marcelo Bielsa semblent minces.

Cela a conduit certains partisans à se demander quand l’accord sera conclu. D’autres ont même spéculé qu’un accroc inattendu pourrait empêcher sa signature de franchir la ligne.

Varane doit terminer une période de quarantaine avant que l’accord n’obtienne le feu vert.

Et maintenant, le défenseur, postant sur ses près de 16 millions de followers sur Instagram, a mis en ligne une vidéo de lui-même jonglant avec une balle dans un jardin.

On ne sait pas si Varane a trouvé une maison à Manchester ou s’il est logé dans une propriété appartenant au club.

En effet, l’emplacement de la vidéo était tagué ‘Manchester, Royaume-Uni’. Le défenseur a quant à lui posté la vidéo avec la légende « Pratique de quarantaine ! indiquant que le mouvement reste bien en place.

Varane est actuellement en auto-isolement en raison de la réglementation gouvernementale sur les voyages à l’étranger concernant le coronavirus.

Mais dès que sa période d’isolement sera terminée, le joueur de 28 ans sera dévoilé en tant que joueur de Manchester United.

Solskjaer donne un aperçu du transfert de Varane

Cette décision pourrait bien compléter les activités de transfert de Manchester United pour le mois. Cependant, à trois semaines de la fin, il reste encore du temps aux Diables rouges pour compléter leur équipe.

Solskjaer veut toujours faire venir Kieran Trippier, même si un rival surprise de Premier League pourrait les usurper dans la course.

Varane reste cependant la priorité.

À cette fin, Solskjaer s’attend à une annonce en temps voulu.

“[It’s] la paperasse maintenant, vous savez, avec le Brexit et tout ça », a déclaré Solskjaer via le Manchester Evening News. « J’allais dire malarkey mais je ne veux pas faire de politique !

« Ça nous a coûté quelques jours, avec le visa, mais il se soigne.

« Bien sûr, nous avons d’abord son examen médical. Espérons que ce sera bientôt fait. »

