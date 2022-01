Raphael Varane veut remporter la FA Cup alors que Ralf Rangnick dit aux joueurs de Manchester United qu’ils doivent faire preuve de plus d’urgence dans les matchs

Raphael Varane a pour objectif de remporter la FA Cup alors que le défenseur central français commence son parcours dans la compétition.

Les performances devront cependant être bien meilleures s’ils veulent soulever le trophée alors que le manager Ralf Rangnick appelle ses joueurs à jouer avec plus » d’intensité et de physique « .

Hors-jeu

Varane est de retour de blessure et espère jouer un grand rôle dans la FA Cup

GETTY

Rangnick a besoin d’un résultat positif mais dit que les joueurs doivent faire plus

Après leur première défaite sous Rangnick contre les Wolves, la pression est sur le manager par intérim pour renverser la vapeur lorsque son équipe affrontera Aston Villa de Steven Gerrard, en direct sur talkSPORT à partir de 19h.

La forme actuelle du club est loin d’être idéale mais l’ancien manager du RB Leipzig pourra faire appel à Varane contre Villa.

Le Français est de retour dans l’équipe après une blessure aux ischio-jambiers et a hâte de faire ses débuts dans la compétition alors qu’il vise une autre victoire de trophée.

« Je pense que c’est toujours excitant et c’est un autre défi et une nouvelle compétition [for me] », a déclaré Varane au club lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait avant le match nul.

.

Varane a remporté la version espagnole de la FA Cup, la Copa Del Rey pour le Real Madrid en 2014

« Quand c’est une nouvelle compétition [and the start of the competition] vous voulez toujours le gagner et ressentir le défi. Le plus important, c’est que vous vouliez gagner.

Si Man United surmonte Aston Villa, ils accueilleront Middlesbrough au quatrième tour, mais pour ce faire, ils doivent répondre aux demandes de Rangnick.

Et il a exigé plus des joueurs car ils semblent correspondre à l’intensité de certaines des meilleures équipes de la ligue.

« C’est la seule façon de rivaliser à ce niveau », a déclaré le joueur de 63 ans.

« Chaque fois que vous regardez des matchs, même si ce ne sont pas les meilleures équipes, elles jouent avec intensité, physique, énergie et elles sprintent.

« C’est ce que nous devons faire. Nous devons évoluer vers ce genre d’équipe.

Manchester United

Rangnick attend plus de ses joueurs

« Comme je l’ai dit après le premier match contre Crystal Palace, nous avons montré au moins en première mi-temps beaucoup de ces choses et il s’agit de les mettre en œuvre dans l’équipe. C’est notre travail.

«Nous devons développer les joueurs et identifier pour chaque match les joueurs qui sont disposés et capables de le faire et de livrer exactement ce dont nous avons parlé.

« La pression est forte dans un club comme Manchester United. Je suis presque sûr que les joueurs en sont conscients. L’équipe est capable de dominer les matchs, de gagner des matchs.

Offre de pari du jour

BETFAIR – Pariez 10 £ sur le football, obtenez 60 £ – OFFRE DE RÉCLAMATION

888Sport – Pariez £10 Obtenez £30 + £10 Bonus Casino – RÉCLAMER ICI

Betfair : placez un pari de 10 £ sur le football (du 7 au 15 janvier), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

888Sport : Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum 10 £ • Un pari qualificatif est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimales 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org