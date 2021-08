Raphael Varane voulait le maillot n°4 à Manchester United mais a été empêché par Phil Jones

in

Au milieu de l’excitation intense qui a tourbillonné autour d’Old Trafford avant leur match d’ouverture de la Premier League contre Leeds, il y avait une nouvelle bien plus surprenante que le dévoilement de Raphael Varane.

Le vainqueur de la Coupe du monde est entré sur le devant de la scène à midi et a donné à ses nouveaux supporters le parfait coup de pouce d’avant-match, ouvrant la voie à une déclaration de destruction 5-1 de Leeds United.

Les fans de United ont donné au nouveau garçon Varane un accueil époustouflant

Tenant sa chemise pour la saison à venir en l’air devant la foule, il y avait une certaine surprise devant le numéro 19 imprimé sur son dos.

Varane, qui est l’un des meilleurs talents défensifs au monde, porte le n°4 lorsqu’il joue pour la France et a porté le maillot n°5 au Real Madrid.

Sans surprise, le maillot n°4 a été bloqué à Madrid par le capitaine du club Sergio Ramos, mais une source improbable a empêché Varane de prendre son numéro préféré à Man United : Phil Jones.

Le Manchester Evening News rapporte que Varane a demandé le numéro à son arrivée de 34 millions de livres sterling, mais Jones a refusé d’y renoncer, bien qu’il n’ait pas figuré pour United pendant près de 19 mois.

Jones n’a pas joué pour United depuis plus d’un an et demi

Jones, qui a récemment refusé l’offre d’un témoignage au club en raison de sa popularité décroissante, a toujours eu son mot à dire sur l’administration de l’équipe même s’il est tombé au poste de cinquième option de défenseur central de United.

Le maillot n°19 a été porté par Amad Diallo la saison dernière, mais l’ancienne star d’Atalanta l’a troqué pour le n°16 cet été.

Jones a rejoint United en 2011 en provenance de Blackburn et a prolongé son contrat en février 2019 jusqu’en 2023, mais n’a plus joué pour les Red Devils depuis un match de FA Cup contre Tranmere en janvier 2020. Il n’est apparu sur le banc que trois fois depuis.

L’ancien international anglais était même tombé en dessous d’Axel Tuanzebe récemment prêté dans l’ordre hiérarchique défensif d’Ole Gunnar Solskjaer, culminant avec aucune apparition en équipe première la saison dernière.