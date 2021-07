Raphael Varane vs Ruben Dias : la nouvelle star de Manchester United peut-elle faire la différence ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Tel que rapporté par la BBC, Sky News et le spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, Manchester United est sur le point de recruter le défenseur central français Raphael Varane du Real Madrid en attendant un examen médical.

La nouvelle a été annoncée hier que United et le Real s’étaient mis d’accord sur un montant de 34 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, qui était impatient de se tester en Premier League et pour son club le plus décoré.

La signature (en attendant un examen médical) signifiera que les Red Devils auront, sans doute, l’un des meilleurs back-fours d’Europe.

La saison dernière, les rivaux locaux de Manchester City ont récupéré le titre de Premier League et cela est largement dû à l’impact de leur signature défensive, Ruben Dias de Benfica.

United a terminé loin deuxième en mai, mais Varane peut-il avoir un impact similaire sur United comme Dias for City au cours de la saison à venir ?

Que peut désormais offrir Varane à United et comment se compare-t-il au meilleur défenseur central de Premier League de la saison dernière, Dias ?

Les deux joueurs ont terminé la saison dernière avec deux buts chacun.

Dans le département des passes, Ruben Dias a effectué près de 1000 passes supplémentaires au cours de la saison, cependant, cela serait dû au style de possession préféré de Manchester City.

En termes de pourcentage de réussite des passes, les deux joueurs sont similaires.

Varane était à 91% tandis que Dias était à 93%.

Varane est tout à fait capable d’effectuer de longs changements d’aile et des deux pieds. Il a joué 692 passes avec son pied gauche plus faible contre 421 pour Dias.

C’est bien sûr dans les stats défensives que la lecture est particulièrement intéressante.

Toutes les 90 minutes, en moyenne, Dias a effectué 0,98 plaqué contre 0,83 pour Varane. Mais contre les dribbles, Varane a réussi plus du double du montant que Dias a fait, et le Français n’a dribblé que 0,3 fois contre 0,54 pour Dias.

Les Portugais l’ont juste devancé dans les pressions défensives et les blocs, mais Varane a fait plus d’interceptions, à 1,19 contre 0,65 par match et un peu plus de dégagements.

Peut-être le plus important pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, qui étaient près du bas du classement de la Premier League la saison dernière pour les coups de pied arrêtés concédés, Varane est bon dans les airs.

Son pourcentage de réussite en duel aérien était de 75,3 % contre 68,2 % pour Dias.

Bien sûr, l’entrée dans le football de Premier League sera un défi et il reste à voir si Varane, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, pourra s’adapter rapidement, mais il ne fait aucun doute que Solskjaer aura acquis l’un de ses “trois mondes” souhaités. dédicaces de classe’ à Varane.

