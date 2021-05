Raphael Warnock condamne les républicains du Sénat pour “l’abandon historique” du “cadre démocratique de base” 10z viral

Le sénateur démocrate de première année Raphael Warnock de Géorgie a réprimandé vendredi les 35 républicains du Sénat qui se sont unis pour faire obstruction à la création d’une commission bipartite du Congrès chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

«Parfois, nous nous trouvons au milieu d’un moment historique déterminant, et nous manquons l’ampleur de tout cela», a déclaré Warnock dans un discours au Sénat tel que rapporté par le Huffington Post.

« Je pense qu’il y avait des gens qui ont dormi à travers le mouvement des droits civiques, très franchement, qui n’ont pas compris que dans un sens réel c’était un combat pour sauver le pays. Pas seulement le Sud, pas seulement les Noirs, mais le pays », a déclaré Warnock. « Nous sommes dans un combat renouvelé du XXIe siècle pour défendre notre démocratie afin que nous puissions transmettre un avenir digne de tous nos enfants. »

Le sénateur a accusé le GOP et les partisans de l’ancien président Donald Trump d’avoir commis un “abandon historique” du “cadre démocratique de base” en bloquant les efforts visant à découvrir la vérité et à rendre justice aux responsables de l’attaque meurtrière.

Le 6 janvier a vu « une attaque contre les votes du peuple géorgien et de tout le pays. Nous sommes tous ici en tant que représentants d’une démocratie que les gens de l’autre côté ont décidé qu’ils n’étaient pas prêts à défendre. Certaines choses devraient être plus importantes que la politique. Il s’agit de la vérité », a poursuivi Warnock.

« C’est ironique que cela se produise [on Memorial Day] week-end, parce que nous retournerons tous dans nos districts d’origine, et nous célébrerons les grands patriotes qui ont payé le prix ultime pour défendre notre démocratie sur des champs de bataille sanglants, et nous avons des politiciens qui ne sont même pas disposés à se lever au Sénat pour ce qui est évidemment juste », a-t-il ajouté.

Le coup séditieux de Trump “était un exercice éhonté de tentative de privation du droit de vote, et maintenant nous avons vu cette attaque se métastaser dans les capitales des États de tout le pays”, a déclaré Warnock, notant que les projets de loi draconiens sur la suppression des électeurs étaient débattus et promulgués dans des dizaines États.

« C’est un moment décisif. Quelqu’un doit se lever et défendre notre démocratie. « L’intégrité de la démocratie est en jeu », a averti Warnock. «Ayons les arguments sur la taille du gouvernement, ayons les arguments sur les soins de santé, les impôts, l’éducation, les infrastructures. Mais ce qui a fait fonctionner ce pays, avec tous ces défis, c’est que nous avons un cadre général dans lequel ces arguments se déroulent, et ce à quoi nous assistons en ce moment est un abandon historique de ce cadre démocratique de base.