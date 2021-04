Raphael Warnock supprime le Tweet de Pâques accusé d’hérésie ⋆ .

Sen. Raphael Warnock (D-GA), qui était un prédicateur éminent d’Atlanta avant d’être élu au Sénat, a supprimé un tweet le dimanche de Pâques qui faisait état d’allégations d’hérésie.

«Le sens de Pâques est plus transcendant que la résurrection de Jésus-Christ», a écrit Warnock dans le tweet publié dimanche matin. «Que vous soyez chrétien ou non, grâce à un engagement à aider les autres, nous pouvons nous sauver nous-mêmes.»

Le commentaire de Warnock, qui était pasteur à l’église baptiste Ebenezer à Atlanta, où Martin Luther King jr. prêché, posa le sénateur dans l’eau chaude.

Il n’y a rien de plus transcendant que la résurrection de l’homme-Dieu, Jésus. Littéralement: sa résurrection transcende nos conceptions finies de la science et de la rationalité. Que la Parole s’est faite chair, a habité parmi nous, puis a été tuée pour nos péchés seulement pour vaincre la mort 3 jours plus tard? 🤯

– Allie Beth Stuckey (@conservmillen) 4 avril 2021