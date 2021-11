Raphinha a dit qu’il travaillerait à Liverpool, alors que les Reds touchent à la base du trio de Leeds

Liverpool effectue des « contrôles réguliers » sur un trio de Leeds United qui comprend Raphinha, bien que le Brésilien ait appris pourquoi un déménagement à Anfield pourrait finir par être un cauchemar malgré le fait qu’il s’agisse d’un « tirage massif pour lui ».

Raphinha s’est rapidement forgé la réputation d’être l’un des ailiers les plus redoutés de la Premier League. Bien qu’il n’atteigne peut-être pas encore les buts de Mohamed Salah ou de Sadio Mane, peu de gens pourraient affirmer qu’il n’est pas aussi important pour Leeds que cette paire le sont pour Liverpool.

Les Blancs ont connu des difficultés au début de la saison. Si leur mauvaise forme n’est pas rapidement arrêtée, ils pourraient être en train de regarder le canon d’un combat de relégation.

C’est loin de la Aspirations en Ligue des champions Raphinha a récemment révélé qu’il détenait.

Pendant la pause internationale, l’international brésilien a déclaré : « Je suis très heureux à Leeds et j’espère que nous pourrons jouer la Ligue des champions. »

Ces ambitions européennes ne pourront être réalisées qu’à l’aide d’un transfert. Liverpool, plus que la plupart, a établi des liens particulièrement forts avec l’attaquant.

Cependant, s’adressant au site en ligne Football Insider, l’ancien attaquant de Premier League Kevin Campbell a averti Raphinha qu’un déménagement à Anfield pourrait finir par devenir un cauchemar.

Campbell a admis que rejoindre Liverpool serait un « tirage massif » pour Raphinha. Cependant, il a souligné que le simple fait d’atteindre des départs réguliers avec Mane, Salah, Roberto Firmino et Diogo Jota déjà dans les livres pourrait le dépasser.

« Je suis sûr qu’il ne voudra aller nulle part en tant que sous-marin d’impact », a déclaré Campbell.

«Liverpool est un énorme tirage pour lui, bien sûr. Mais, il joue chaque semaine à Leeds. C’est toujours le problème quand on est dans un club comme Liverpool.

« Il est difficile de satisfaire tous ces joueurs s’ils ne jouent pas régulièrement. Ils ont maintenant quatre joueurs en haut du terrain. Ils sont également tous de qualité supérieure.

« Où se situe Raphinha ? C’est dur. Klopp veut avoir une équipe solide et Raphinha la renforcerait certainement. J’ai juste du mal à voir où il s’intègre.

Le point de vente affirme que Liverpool effectue des « contrôles réguliers » sur Raphinha, ainsi que sur ses coéquipiers Kalvin Phillips et le gardien de but Illan Meslier.

Qui est le numéro un ? Compte à rebours des cinq meilleurs arrêts de la saison par les gardiens de la Premier League

Bielsa explique le génie de Raphinha

Raphinha a sans aucun doute été l’étincelle la plus brillante de Leeds cette saison. Lorsqu’on lui a demandé vendredi comment le Brésilien pouvait maintenir sa puissance de frappe tout au long de la saison, le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a déclaré: « Plus que moi, c’est ce qu’il fait.

« Chaque joueur qui a la capacité de se déséquilibrer individuellement, il a une conscience des différents types de réceptions de contrôle dans lesquelles il peut s’imposer. »

Le patron des Blancs a ensuite expliqué que comment et où Raphinha recevait le ballon le rendait très difficile à défendre.

« Les joueurs qui déséquilibrent bien, c’est ce qui est le plus pratique pour eux, c’est de recevoir beaucoup de balles en le faisant loin des marqueurs contre lesquels ils sont confrontés. Et de recevoir le ballon plus en mouvement que de rester immobile et de parvenir à prendre contact avec le ballon dans des espaces où l’adversaire ne s’y attend pas.

« Aucun joueur qui se déséquilibre, ignore comment résoudre ces problèmes et recevoir le ballon dans de bonnes conditions. »

LIRE LA SUITE: Ferguson tire les ficelles pour s’assurer que Man Utd décroche la cible de gestionnaire de « premier choix » ; Le patron basé au Qatar pressenti pour un poste intérimaire