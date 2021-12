Raphinha, cible présumée du Bayern Munich, pourrait envisager une prolongation de contrat avec Leeds United

Selon un rapport de . (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), la rumeur selon laquelle la cible de transfert du Bayern Munich, Raphinha, pourrait travailler à une prolongation de contrat avec Leeds United.

La rumeur de Raphinha, qui a explosé la semaine dernière et a ensuite fait l’objet d’un tour de montagnes russes plus détaillé depuis, semblait avoir un timing étrange pour les Bavarois. Bien que le club ait clairement besoin de remplacer Kingsley Coman s’il quitte le Bayern Munich, il n’y a pas de dernier mot sur ce que Coman fera – ou où en sont ses négociations contractuelles pour le moment.

Le rapport de l’Athletic indiquait que Leeds United n’avait reçu aucun contact formel du Bayern Munich et également que le club travaillait avec la star brésilienne sur un nouvel accord qui augmenterait son salaire et prolongerait son contrat au-delà de 2024. Leeds United le sait et le comprend a une marchandise précieuse sur sa liste et veut le garder heureux – et avec le club.

De plus, Raphinha serait ouvert à une prolongation de contrat avec Leeds United.