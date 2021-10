Raphinha fait le point sur ses blessures après avoir quitté le match de Leeds avec des béquilles

Raphinha a confirmé que la blessure qui l’avait contraint à quitter Leeds United contre les Wolves samedi n’était « rien de grave ».

Leeds aura été inquiet lorsque Raphinha a boité à la 54e minute de son match contre les Wolves. Ils étaient menés 1-0 à l’époque, mais ont finalement réussi à égaliser tardivement. Même ainsi, les inquiétudes concernant leur joueur vedette se sont poursuivies au-delà du coup de sifflet final.

Raphinha a été brillante pour Leeds depuis son arrivée de Rennes l’été dernier. Il a fourni six buts et neuf passes décisives lors de sa première saison en Premier League.

Cette forme s’est poursuivie dans la saison en cours, au cours de laquelle il a marqué trois buts en huit matchs jusqu’à présent.

Le Brésilien a également fait tourner les têtes en jouant pour son équipe nationale après avoir fait ses débuts plus tôt ce mois-ci.

Par conséquent, Leeds s’inquiète de plus en plus de ne pas pouvoir profiter de ses talents plus longtemps. En effet, plusieurs clubs ont été liés à sa signature dans une future fenêtre de transfert.

Mais leurs préoccupations immédiates concerneront simplement la forme physique de Raphinha après une blessure dont Marcelo Bielsa ne connaissait pas l’étendue lors de ses interviews d’après-match.

Le numéro 10, qui a quitté Elland Road avec des béquilles hier, a cependant lui-même clarifié la situation. Et il aura suscité un soupir de soulagement parmi les fans de Leeds.

« Bonjour les gars, je viens juste pour dire que je vais bien », a-t-il posté sur Instagram.

« Ce n’était rien de grave, alors je suis de retour bientôt. Merci pour les messages et l’inquiétude.

Leeds n’a remporté qu’un seul de ses neuf premiers matches de Premier League. Après un match nul en Coupe Carabao avec Arsenal mardi, ils auront des matchs contre Norwich et Leicester City avant la trêve internationale de novembre.

Bielsa espère sûrement avoir Raphinha disponible pour certains d’entre eux, bien qu’il n’y ait pas encore de délai pour son retour malgré le message prometteur.

Raphinha dépasse déjà Leeds United

Comme mentionné, cependant, Leeds s’inquiétera de savoir combien de temps encore Raphinha leur appartiendra.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2024, son niveau de compétence suggère qu’il ne devrait pas jouer pour une équipe planant actuellement au-dessus de la zone de relégation.

Liverpool serait un grand admirateur du joueur de 24 ans, tandis que son agent Deco a également suggéré que Chelsea, Manchester United ou Manchester City pourraient faire un pas.

Deco pense que Raphinha vaudrait environ 60 millions d’euros dans ce cas.

Dans les deux cas, un de ses anciens entraîneurs pense qu’il devient déjà trop grand pour Leeds.

Vitor Campelos, qui était autrefois l’entraîneur de Vitoria Guimaraes B, a déclaré à Record : « Il était toujours conscient de ses compétences, croyait beaucoup en lui et, avec dévouement, il a réussi à atteindre le niveau où il est aujourd’hui.

« Maintenant, avec l’appel à l’équipe nationale et le fait de marquer des buts, Leeds sera déjà trop petit pour lui. »

Tout ce qu’il peut faire, c’est se concentrer sur eux, pendant qu’il reste sous contrat. Il espère être de retour sur le terrain pour rappeler ses qualités bientôt.

