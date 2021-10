Raphinha frappe l’arbitre de la Premier League après s’être blessé lors du match nul de Leeds contre les Wolves

La star de Leeds Raphina a été expulsée lors du match nul avec les Wolves (Photo: .)

Raphinha a fustigé l’arbitre et l’arbitre de Premier League Robert Jones après avoir été contraint de quitter le terrain en raison d’une vilaine blessure lors du match nul 1-1 de Leeds contre les Wolves.

L’attaquant de 24 ans, meilleur buteur de Leeds avec trois buts cette saison, a été rattrapé par un défi de glissade de Romain Saiss et Crysencio Summerville est entré à sa place à la 54e minute.

Marcelo Bielsa aura poussé un soupir de soulagement alors que Rodrigo a annulé le premier match de Hwang Hee-chan profondément dans le temps d’arrêt, mais la vue de Raphinha aidé dans le tunnel a mis un frein au drame tardif à Elland Road.

« Il a un coup, mais je n’en connais pas l’étendue », a déclaré Bielsa aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match.

L’entraîneur de Leeds était déçu que son équipe n’ait pas pu obtenir les trois points après une solide performance en seconde période.

« Je pense qu’au fur et à mesure que le match avançait, notre insistance a commencé à se fatiguer », a-t-il ajouté.

« Au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, nous avons commencé à générer de la pression avec [Stuart] Dallas et [Daniel] Jacques et [Jamie] Shackleton, Summerville, [Joe] Gelhardt et Rodrigo. Nous avons pu inquiéter l’adversaire.

« En tant que tel, je pensais que ce résultat était insuffisant car je pensais que nous aurions pu marquer plus d’un but. »

Raphinha s’est rendue sur Instagram pour faire exploser l’arbitrage de la Premier League

La gravité de la blessure de Raphina reste à voir. Mais il est clair que le Brésilien est furieux que Saiss s’échappe avec seulement un carton jaune pour le défi qu’il a lancé peu après la mi-temps.

« Les meilleurs arbitres sont en Premier League », fulmine sarcastiquement Raphinha en portugais sur sa page Instagram avec une vidéo de la faute.

Raphinha a dû être aidée hors du terrain à Elland Road (Photo: .)

Raphinha s’est imposé comme l’un des joueurs clés de Leeds depuis qu’il a échangé Rennes contre le West Yorkshire en octobre dernier et a commencé les huit matchs de haut niveau du club cette saison.

L’international brésilien polyvalent a inscrit six buts et neuf passes décisives au cours d’une première saison exceptionnelle en Premier League l’année dernière et a fait l’objet d’intenses spéculations sur les transferts cet été.

S’adressant à Betfair plus tôt cette semaine, Rivaldo a exhorté Raphinha à envisager sérieusement de déménager à Liverpool si l’occasion se présentait.

« Raphinha a bien performé lors de ses débuts pour le Brésil, mais il brillait déjà en Premier League avec Leeds United et il y a des rumeurs d’intérêt de la part de Liverpool », a déclaré l’ex-star emblématique de Barcelone et du Brésil.

« S’il devait faire le pas, il ne serait peut-être pas un titulaire régulier, mais je suis sûr que ce serait un grand pas dans sa carrière car cela lui permettrait de concourir pour des titres et de jouer en Ligue des champions, ce qui pourrait être crucial pour plus d’appels dans l’équipe nationale brésilienne.

« Il a la qualité pour jouer pour un plus grand club. Il joue un excellent football et un joueur veut toujours des défis plus nombreux et plus forts, il bénéficierait donc d’un transfert.



