Raphinha montre du courage alors que Leeds arrache la victoire tardive du palais

Raphinha a valu à Leeds United trois points critiques en gardant son sang-froid dans le temps additionnel, bien qu’une position problématique soit apparue lors d’une nuit de haute intensité à Elland Road.

Aucune des deux équipes n’a manqué d’effort devant une foule bruyante d’Elland Road. Malheureusement, la qualité était notoirement absente, aucune des deux équipes n’enregistrant de tir cadré en première mi-temps.

Marcelo Bielsa a sonné les changements à la pause, et l’équipe locale a pris l’ascendant, avec Raphinha et Daniel James en particulier semblant animés.

Mais la plus grande chance est tombée pour remplacer Christian Benteke, même si, conformément au thème de la soirée, un manque de qualité dans le dernier tiers a assuré que le filet ne gonfle pas.

Le match semblait destiné à rester 0-0 jusqu’à ce que Guehi concède une pénalité pour temps additionnel en manipulant le ballon à l’intérieur de la surface. Raphinha a intensifié et gardé son sang-froid pour donner à Leeds United trois points cruciaux.

Leeds United

Illan Meslier : Je n’avais pas d’arrêt à faire en première mi-temps. De superbes réflexes pour ajuster ses pieds rapidement et récolter un effort lent de Benteke au départ de la ligne. 6/10

Stuart Dallas : Affichage généralement dynamique et cherché à avoir un impact aux deux extrémités du terrain. L’effort maximal a été caractérisé en essayant de dégager une balle au niveau du sol, mais n’a trouvé la botte de Zaha que pour ses problèmes. Réservé lorsque la supercherie de Zaha s’est avérée trop chaude pour être gérée avec 20m restants. 7

Diego Llorente : Radar s’est détraqué lorsqu’il a été chargé de distribuer le ballon vers l’avant depuis l’arrière. Plus fort et plus classe que Cooper dans les enjeux défensifs. 7

Liam Cooper : A lutté lorsqu’il a été traîné vers la gauche pour couvrir Struijk. À l’aise sous le ballon haut, mais continue de paraître un peu trop lent lorsqu’il est ciblé par des attaquants avec rythme. 5

Pascal Struijk : Il avait l’air mal à l’aise face au rythme d’Ayew et a vu le jaune lorsqu’une faute sur l’attaquant est devenue le seul moyen de l’arrêter. Chanceux d’avoir échappé à la concession d’un penalty lorsqu’il a été surpris en train de pousser Ayew dans le dos à l’intérieur de la surface. Accroché à la mi-temps, bien qu’un problème de blessure en fin de première mi-temps ait pu être pris en compte dans la décision. 4

Kalvin Phillips : Typiquement combatif dans la salle des machines et a aidé à assurer que Palace ait du mal à traverser les lignes au centre. 7

Adam Forshaw : A bien fonctionné en tandem avec Phillips et semble déjà une partie incontournable de l’équipe de Bielsa après avoir surmonté son enfer de blessure. 7

Raphinha : Une classe à part la plupart sur le terrain. Un doublé soigné avec Dallas a réalisé un centre fantastique dont Roberts n’a pas réussi à établir le contact de justesse. 8 (Homme du match)

Mateusz Klich : A fait peu de chose et a été remplacé à la pause par Rodrigo alors que Bielsa partait à la recherche de plus de ruse et d’invention. 6

Daniel James : Lively a commencé à gauche et a toujours cherché à tester les jambes de Ward. Aurait obtenu une passe décisive si la touche de Rodrigo ne lui avait pas échappé au moment vital peu après la pause. 7

Tyler Roberts : Il est arrivé à deux doigts de mettre Leeds en tête lorsqu’il a raté de peu le centre pétillant de Dallas. Se retrouve parfois dans de bonnes positions mais apporte rarement la touche finale. Le retour tardif de Bamford sera bien accueilli par tous. 5

Suppléants :

Junior Firpo (Activé pour Struijk, 46m) : Reprise là où Struijk s’est arrêté lorsqu’il a été immédiatement averti pour une faute sur Ayew. A fourni une plus grande menace d’attaque et plus ils l’ont éloigné de leur propre moitié, mieux c’est. Ni lui ni Struijk n’auront rempli Bielsa d’espoir dans ce qui devient rapidement une position problématique pour l’Argentin. Peut-être que le retour d’Ayling permettant à Dallas de passer à l’arrière gauche remédiera à leurs problèmes. 4

Rodrigue (Activé pour Klich, 46m) : Le toucher lourd a raté une occasion glorieuse lorsqu’il a semblé essayer de prendre le ballon autour de Guaita au lieu de tirer pour la première fois. 5

Charlie Cresswell (Activé pour Roberts, 90m) : N / A

Palais de Cristal

Vicente Guaita : Pas appelé à l’action une seule fois en première mi-temps. Sa nuit est restée sans incident pendant une grande partie de la seconde mi-temps. 6/10

Joël Ward : À portée de main pour récupérer le centre menaçant de Dallas alors qu’il aurait pu si facilement mettre le ballon dans son propre filet. J’ai eu du mal avec le rythme de James et j’ai vu du jaune lors du transport du Gallois au sol après 30 m. 6

Joël Tomkins : A gardé la possession simple et a bien remplacé Andersen blessé. 7

Marc Guéhi : Généralement calme et composé sur le ballon face à la haute presse de Leeds, bien que leurs efforts renouvelés vers l’heure de jeu ont mis son tempérament à l’épreuve. A concédé un penalty en fin de match alors qu’il menait étrangement avec son bras d’un corner qui s’est avéré le moment décisif du match. 5

Tyrick Mitchell : Collé à sa tâche difficile de contenir Raphinha bien après que le Brésilien se soit lancé en mission dès le début. 6

Conor Gallagher : Tombé plus profondément que d’habitude au début alors que Palace tentait de surmonter la tempête et de faire taire la foule bruyante d’Elland Road. A grandi dans le jeu alors que la première mi-temps avançait et n’a jamais hésité à recevoir le ballon dans les zones restreintes. Réservé pour une fente capricieuse sur Raphinha alors que la première mi-temps touchait à sa fin. 7

Cheikhou Kouyaté : A aidé à limiter la menace de Leeds aux poussées d’éclat individuel de James et Raphinha dans la première demi-heure. A utilisé son sens défensif pour bloquer partiellement une frappe de Forshaw qui semblait en bonne voie pour troubler Guaita. 6

Jeffrey Schlupp : Il avait l’air le plus menaçant lorsqu’il coupait de la droite sur son pied gauche. A frappé une frappe de peu de largeur lorsqu’il a été autorisé à se promener sur le terrain sans être contrôlé par les marqueurs de Leeds. 6

Jordan Ayew : A rejeté une chance précoce de faire taire la foule en laissant passer une opportunité de tir lorsqu’il est bien placé. A donné à Struijk beaucoup de choses à penser en bas à droite et a vu un appel controversé à un penalty rejeté après qu’une poussée dans le dos soit restée impunie. 7

Odsonne Edouard : Le plus silencieux des trois premiers de Palace en première mi-temps, l’essentiel de leur menace provenant de zones étendues. Un jeu de hold-up solide pour amener Zaha et Ayew en jeu, bien que ces occasions soient rares. A fait un peu mieux en seconde période et remplacé par Benteke avec 25m à faire. 5

Wilfried Zaha : N’a pas eu son impact habituel en première mi-temps. A essayé de compenser son manque d’action en énervant les joueurs de Leeds et s’est tenu par inadvertance sur le tibia de Raphinha après la pause. A trouvé plus de joie contre Dallas dans les phases finales avec son jeu de jambes éblouissant causant des problèmes à l’Irlandais du Nord. 6

Suppléants :

Christian Benteke (Activé pour Edouard, 67m) : A raté une gardienne en hochant la tête d’une tête inexplicablement large alors qu’elle n’était pas marquée et à à peine six mètres. 4

Will Hughes (Activé pour Schlupp, 80m) : N / A

Michel Olise (Activé pour Ayew, 90m) : N / A

