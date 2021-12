Raphy Pina reconnu coupable de possession illégale d’armes à feu

(Crédit : Rodrigo Varela / .)

(CNN espagnol) – Un jury a déclaré Rafael « Raphy » Pina Nieves, producteur et représentant de plusieurs artistes de musique urbaine, coupable mercredi de violations présumées de la loi fédérale sur les armes à feu. La lecture de la sentence est prévue pour le 1er avril 2022.

Pina Nieves a fait face à deux chefs d’accusation, l’un pour possession d’une arme à feu illégalement modifiée pour tirer automatiquement, et l’autre pour possession d’armes à feu en tant que condamné fédéral, puisqu’en 2015, le producteur a été reconnu coupable de fraude bancaire.

« Je suis un guerrier, je vais continuer et je vais montrer au monde entier qui est Raphy Pina », a déclaré le producteur aux médias après avoir quitté le tribunal fédéral de San Juan. « C’est le premier tour de 12. Je vais profiter de Noël avec ma famille », a-t-il ajouté.

Le producteur est arrivé au tribunal ce mercredi avec sa compagne, la chanteuse Natti Natasha, et leurs trois aînés. L’exposant du genre urbain Daddy Yankee est venu à l’endroit « en tant qu’ami ».

Selon des documents judiciaires, Pina Nieves disposait d’un pistolet Glock 19, de calibre neuf millimètres et modifié pour tirer automatiquement plusieurs fois sans recharger et sans relâcher la détente, en plus d’un pistolet Smith & Wesson .40 et de plus de 500 munitions de différents calibres.

CNN a tenté de contacter Francisco Rebollo, l’avocat de Pina Nieves, mais jusqu’à présent, il n’a pas obtenu de déclarations supplémentaires par rapport à ce que Pina a déjà dit en quittant le tribunal. En août 2020, lorsque le producteur a été libéré sous probation avec une caution de 1 million de dollars US pour cette raison, son représentant légal a déclaré que les armes et les munitions avaient été trouvées dans un coffre-fort à l’intérieur d’une maison où l’homme d’affaires ne vivait pas parce qu’il résidait à Miami.

Le procureur fédéral du district de Porto Rico, Stephen Muldrow, et Joseph González, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI, pour son acronyme en anglais) étaient en charge de l’affaire avec l’Internal Service des impôts (IRS).