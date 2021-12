Rapid – Autriche | Le plus long derby du monde

04/12/21 à 07:58 CET

Vienne, la ville de la musique, les cafés avec Gâteau Sacher ou le Danube ; la de Sigmund Freud, l’Empire austro-hongrois ou l’Anschluss au Troisième Reich ; celui de Sissi, impératrice, le troisième homme de Orson Welles, ou la Concert philharmonique du nouvel anC’est aussi l’une des grandes capitales du football.

La passion du football a germé sur les rives de son immense fleuve à la fin du XIXe siècle et s’y perpétue des décennies plus tard, malgré les transformations sociales et politiques qu’a connues la métropole autrichienne. Car au-delà de sa monumentalité et de sa beauté, Vienne C’est une ville qui nous murmure à l’oreille la volatilité de l’histoire : un jour vous êtes la capitale d’un grand empire et le lendemain vous êtes la capitale d’une petite république, quand une effroyable dictature ne vous incorpore pas dans le pays voisin. L’actuelle Vienne est une ville qui semble plus grande que la nation qu’elle dirige, car si la ville s’agrandit, l’Autriche, d’autre part, rétrécit depuis qu’en 1919 elle a perdu son rôle de puissance d’Europe centrale.

Est-ce Autriche-Hongrie -une monarchie qui comprenait aussi la République tchèque, la Slovaquie, une bonne partie des Balkans et de l’Italie du nord-, et non l’actuelle République d’Autriche, de la taille de Castilla-La Mancha, ce qui explique la majesté de sa métropole : la Ringstrasse, l’Opéra ou ses palais d’hiver et d’été sont les constructions d’un empire, celui des Habsbourg, qui s’effondrera après la Première Guerre mondiale.

Mais avant même les événements historiques, il y a la géographie. Vienne C’est une ville de plaine mais à proximité d’une grande chaîne de montagnes (les Alpes) et s’élève également sur les rives d’un fleuve navigable : des conditions qui en font un point de rencontre naturel pour des millions d’européens. Vienne est un refuge pour les gens et les idées. C’est pourquoi les talents y poussent, qu’ils soient musicaux, scientifiques ou footballistiques. Dans ses cafétérias il y a un siècle, on débattait de tactique, de techniques d’entraînement ou de gestion de club, Parmi lesquels, dès le début de la ligue autrichienne (1911), deux se distinguent : le Rapid, fondé comme le « premier club ouvrier de Vienne », et l’Autriche, au nom latin élitiste et émergée à l’origine comme une équipe de cricket. Ouvriers contre bourgeois : un derby était né.Révulsion mutuelle

Il y avait beaucoup d’autres clubs dans la ville, à commencer par le doyen Premier FC de Vienne. Tellement de fondations que seules les équipes de la capitale se sont affrontées dans le premier championnat autrichien. Mais il s’avère que Le Rapid et l’Autriche en tête sur le terrain, et en dehors de lui, sa pertinence transcende les limites du sport. Né dans le même quartier, Rapide se déplace vers l’ouest tandis que l’Autriche s’installe à l’autre extrémité, laissant des traces de leur dégoût mutuel jusque dans le plan de la ville.

Leurs styles de jeu divergent également : tandis que le club ouvrier promeut le football direct, un cliché personnifié dans un réservoir de zone comme Franz bimber, dans les tribunes de l’Autriche l’élaboration est applaudie, que personne n’incarne mieux que Matthias sindelar, son délicat faux neuf.

Puis vint l’annexion nazie, vécue aussi différemment dans les deux clubs. L’Autriche souffre car parmi les couches aisées il y avait de nombreuses familles juives, qui seront victimes de l’Holocauste : plusieurs de ses joueurs mourront pendant la guerre ou même avant, comme Sindelar lui-même. Au lieu de cela, Rapid s’est adapté au nazisme jusqu’à ce qu’il soit proclamé champion d’Allemagne en 1941, après avoir battu Schalke 4-3 aux Jeux olympiques de Berlin.

Aujourd’hui Vienne n’est plus (si) divisée entre bourgeois et prolétaires mais la rivalité résiste.

Les Rapide il a toujours des racines populaires et domine les quartiers occidentaux, mais il s’est propagé à toutes les couches et zones de la ville.

Pour sa part, L’Autriche a l’impulsion d’un nouvel actionnaire, la centrale du Real Madrid David louange. Cependant, les deux institutions vivent désormais dans l’ombre de Salzbourg et sa franchise de football énergique.

Fini le temps du duopole viennois, à l’image des onze titres de champion distribués entre 1977 et 1988. Sur les 15 dernières campagnes, Red Bull en a remporté 12, ne laissant qu’un titre à l’Autriche et un autre au Rapid..

Faute de temps meilleurs, à Vienne, leur rivalité continue comme s’il s’agissait d’un trophée : Ses 333 versements en font l’un des derbys les plus répétés au monde, et le plus long. L’Autriche et le Rapid n’ayant jamais été en deuxième division, le derby de Vienne ne s’est pas arrêté depuis cet après-midi de 1911 où ils se sont affrontés pour la première fois dans le parc du Prater.

