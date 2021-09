Rapide et puissant, Brandon Moore revient devant les fans de Monterrey

in

Le géant de Lakeland, en Floride, Brandon Moore, s’est déclaré prêt à mettre en jeu le championnat WBC USNBC Silver des poids lourds, contre le né à Monterrey Jesús Ángel “Dandy” Nerio, ce samedi soir au Verité Social Venue à Monterrey, Nuevo León , au sein du panneau d’affichage international proposé conjointement par Miura Boxing Promotions, dirigé par Manuel Garrido, et MTK Global, qui est représenté en Amérique latine par Mariana Caballero.

Le Moore vs. Nerio est la co-vedette du séduisant undercard dirigé par Miguel « Títere » Vazquez, ancien champion léger de la Fédération internationale de boxe (IBF), et le qualifié nicaraguayen Oliver « Trombita » Flores, pour le championnat fédéral de la World Boxing Association (WBA , pour son acronyme en anglais), dans la division des poids légers, que l’on peut voir en Amérique latine à travers les écrans de Combate Space, dans l’Union américaine à travers ESPN + en association avec Top Rank, et dans le reste du monde par IFL TV .

Excité de revoir l’action sur le territoire mexicain, Brandon Alexander Hylton Moore, un poids lourd qui se caractérise par sa vitesse et sa puissance de frappe, se prépare à jouer dans ce qui sera une véritable coalition de deux colosses, qui sera sûrement définie avant la limite établie. .

A 27 ans, un record professionnel de neuf procès gagnés, dont cinq au titre du « chloroforme pur », Brandon Moore atteindra son quatrième engagement à Monterrey, devant un véritable « loup des mers » comme Jesús Ángel Nerio, qui atteindre cet engagement avec un bilan de 13 victoires, dont six par KO, cinq défaites et un match nul, un duel qui s’annonce explosif en raison de la puissance des poings que possèdent les deux géants.

Démolisseur Chiapas

Le combattant du Chiapas Jimerr “Mortero” Espinosa, considéré comme l’une des plus grandes promesses de la boxe professionnelle, affrontera le Jalisco Jorge Luis ‘Silenástico’ Melendez, huit rounds en poids super léger, dans un procès qui a suscité une grande attente.

Duels de haut calibre

Neslan “Pitbull” Machado, ancien champion international WBA, affrontera Alan Salazar, huit manches au super poids coq; La sensation de boxe des jeunes portoricains Jonathan “Geo Don” Lopez affrontera Jorge Amaya, huit tours au poids plume.

La capitale Christian Uruzquieta est sur le point d’entrer en action face au Coahuila Juan “Veneno” Ocura, dans un duel convenu de huit rounds sur l’échelle des super-légers.

Le dominicain Hendri Cedeño affrontera Óscar Moreno, quatre tours en super-légers; Julio Luna de Durango se battra huit rounds au poids welter contre un rival à désigner ; Aarón Silva de Monterrey affrontera Juan Carlos Rojas de Coahuila, six épisodes en poids moyen; et le Colombien Jhonatan Romero affrontera un adversaire à nommer, six rounds au super poids plume.

