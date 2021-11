Rapide, stimulant mais amusant, Losail impressionne les pilotes de F1

Les pilotes de Formule 1 ont été unanimes pour féliciter le circuit de Losail « difficile, rapide mais amusant », lieu du Grand Prix du Qatar ce week-end, mieux connu pour accueillir le MotoGP depuis 2008.

Avec la F1 dans un correctif alors que les sites ont abandonné le calendrier de cette année en raison de COVID-19, le Qatar est intervenu pour remplacer les courses annulées de cette année et en même temps, a signé un accord pour accueillir un Grand Prix pour la prochaine décennie.

Losail est dépourvu de virages ou de chicanes vraiment lents, ce qui lui confère un écoulement naturel et une nature à grande vitesse, ce qui convient bien aux voitures de F1 de la génération actuelle malgré le fait qu’il se trouve au milieu du désert avec rien d’autre qu’un complexe de fosses et de paddocks relativement basique.

La tribune devant la voie des stands et la ligne de départ est susceptible d’être pleine, car les fans de F1 des Émirats arabes unis à proximité pourraient acheter des forfaits avantageux pour assister au premier Grand Prix du Qatar.

Mais c’est tout ce qu’il y a en termes d’installations pour les spectateurs à Losail, une tribune.

Ainsi, pour l’instant, le Grand Prix du Qatar est fait pour la télévision. Si la toile de fond et les environs vides (ou leur absence) sont ignorés, au moins la piste elle-même a été bien accueillie par les pilotes qui l’ont saluée comme difficile, amusante à conduire, étonnamment rapide et adhérente.

Voici ce qu’ils avaient à dire après les deux séances d’une heure vendredi :

Lewis Hamilton (Mercedes) : C’est une nouvelle piste, je me sentais bien à piloter, assez agréable et pas de vrais problèmes, mais ce sont tous des virages à grande vitesse donc c’est assez physique.

Max Verstappen (Red Bull) : « Je me suis beaucoup amusé à conduire aujourd’hui, je pense que c’est une piste vraiment cool. »

Sergio Perez (Red Bull) : « J’ai déjà roulé sur cette piste quand j’étais plus jeune et ça commence lentement à me revenir maintenant que j’y suis allé, je ne pense pas que cela m’a mis en avant par rapport aux autres. C’est un endroit intéressant, surtout du jour au soir, c’est très différent. Ce n’est pas une piste facile et nous nous attendons à ce que le vent change donc ce sera intéressant de voir ce qui se passe.

Carlos Sainz (Ferrari) : « La première journée sur une piste inconnue est toujours excitante et stimulante, car c’est évidemment une expérience complètement nouvelle. Pour être honnête, je pense que cette piste a surpris tout le monde par sa vitesse et la vitesse à laquelle nous évoluons dans les virages. »

Charles Leclerc: « J’aime beaucoup la piste ici à Losail, elle est géniale. C’est toujours intéressant de mélanger les choses et de voir un nouveau lieu sur le calendrier.

Lando Norris: « J’aime la piste, c’est très amusant, surtout c’est aussi une session de nuit – nous n’avons pas eu de session de nuit depuis un bon moment. C’est rapide, c’est à grande vitesse et c’est un bon défi.

Daniel Ricciardo: « Ce morceau est amusant. Les premières impressions sont que c’est bon, qu’il soit fluide et assez rapide.

Balade de Lance: « La piste a un très bon débit et cela la rend très agréable. Je me suis bien amusé aujourd’hui. »

Sebastian vettel: « Il faut du temps pour se concentrer et trouver son rythme, mais dans l’ensemble, c’est un circuit très agréable à piloter.

Fernando Alonso: « Le circuit est vraiment super à piloter. J’aime le tracé et la façon dont la combinaison de virages vous donne vraiment le sentiment et la capacité de maximiser le potentiel d’une voiture de Formule 1. J’appréciais chaque tour, donc c’était amusant.

Esteban Ocon: « Ce fut un vendredi amusant de découvrir cette nouvelle piste de Losail. Il y a eu de très bonnes surprises pour de nombreuses raisons, ce fut donc une journée agréable. La piste était très adhérente, très rapide et fluide, ce qui était génial à piloter. Cela apporte des défis d’endroits comme Sepang et Istanbul réunis en un seul et c’était vraiment amusant à vivre. C’est un défi pour nous tous d’apprendre une nouvelle piste.

Georges Russel: « C’est un circuit très amusant à piloter et il est très rapide, probablement plus rapide que prévu. La dégradation des pneus semble relativement faible, ce qui nous a permis de pousser assez fort, ce que nous voulons tous en tant que pilotes sur piste.

Nicolas Latifi: « Je m’attendais à ce que le circuit international de Losail soit amusant après l’avoir piloté sur simulateur et cela n’a pas déçu ! C’est vraiment rapide et fluide avec peu de virages serrés, ce qui est très bien pour ces voitures de Formule 1 actuelles.

Antonio Giovinazzi: « C’était une bonne première expérience de pilotage ici à Losail. J’ai été vraiment surpris par la quantité d’adhérence, déjà en FP1. La piste est vraiment belle, vraiment rapide et la conduite est agréable.

Mick Schumacher: « La piste est très rapide, ce n’était probablement pas comme prévu. Ça fait du bien, je pense que c’est une piste agréable pour effectuer des qualifications, probablement pour la course, ça va être un peu plus difficile mais je suis prêt à être surpris.

Nikita Mazepin: « Je pense que c’est le circuit le plus rapide dont je me souviens avoir visité cette année en termes de presque pas de virages lents ici, ce qui en fait définitivement un défi intéressant. La surface est très lisse, ce qui en fait une expérience agréable et cette piste est tout à propos de ce que les voitures de Formule 1 apportent. »