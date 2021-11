Rapide! Vous pouvez toujours marquer le Pixel 4a pour 300 $ ce Cyber ​​Monday

Les téléphones phares offrent exactement ce pour quoi vous payez, avec toutes les spécifications sous le soleil à l’intérieur d’une coque haut de gamme. Les téléphones économiques sont plus délicats car des sacrifices doivent être faits pour un prix moins cher. Le Google Pixel 4a réduit votre chagrin en vous offrant toutes les fonctionnalités appropriées à un prix fabuleux, rendu encore plus attrayant avec cette offre Cyber ​​Monday. Vous accrochez les options Just Black ou Barely Blue pour 300 $ seulement.

Vous n’avez pas besoin de renoncer à un écran AMOLED magnifiquement riche ou à un chipset Snapdragon aux performances rapides. Le Pixel 4a est livré avec un écran AMOLED de 6,81 pouces et un processeur Snapdragon 730G. Theis Pixel a beaucoup plus à offrir, mais nous sommes absolument amoureux de l’appareil photo par-dessus tout. L’unique appareil photo 12MP prend des photos incroyables qui peuvent faire honte au capteur 64MP d’un téléphone plus cher. Alors, quelle est la sauce secrète ? La magie du traitement d’image de Google dépasse tout ce que vous pouvez imaginer.

Obtenez le Pixel à petit budget ultime pour seulement 300 $

Google Pixel 4a – Just Black 50 $ de rabais



Cette offre déborde de valeur, vous offrant le meilleur téléphone économique pour seulement 300 $. Vous obtiendrez un SoC Snapdragon 730G, des performances fluides, 128 Go de stockage et cette légendaire photographie Pixel.

300 $ chez Best Buy

Google Pixel 4a – Barely Blue 50 $ de rabais



L’écran OLED vif de 5,8 pouces du Pixel 4a est un spectacle à voir. Ce téléphone a des spécifications de tueur à un prix tueur, avec toutes les bonnes fonctionnalités. Performance? Vérifier. Appareils photo? Vérifier. Affichage? Vérifier. Tout est là.

300 $ chez Best Buy

Les utilisateurs de longue date de Pixel vous parleront de l’expérience Android fluide sur les téléphones Google. En plus de sa viabilité en tant que téléphone Android incroyablement bon marché, il y a la forte autonomie de la batterie et la qualité de construction presque supérieure. Ce téléphone est vraiment beau et tient parfaitement dans une main. Vous obtenez à la fois le cerveau et les muscles.

Étant donné que le Pixel 4a est un champion résistant qui restera certainement intact pendant un certain temps, vous obtiendrez également des mises à jour pendant une longue période. Il bénéficiera des mises à jour de sécurité et du système d’exploitation jusqu’en août 2023. Donc, si vous l’achetez maintenant, vous obtiendrez également le nouvel Android 12 et les versions ultérieures Android 13 et Android 14. Franchement, c’est définitivement un investissement solide pour trois Benjamins.

