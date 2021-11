Rapido lance sa première campagne people avec Ranveer Singh et Allu Arjun

Mise en ligne à partir du 5 novembre, la campagne de 6 semaines proposera deux films chacun pour les marchés HSM et non-HSM

L’application de taxi vélo Rapido a lancé sa première campagne de célébrités « Smart ho, toh Rapido » mettant en vedette Ranveer Singh et Allu Arjun. L’objectif stratégique de Rapido derrière la campagne est de se présenter comme une marque centrée sur le client et d’éduquer les gens sur ses offres clés et ses USP. C’est la première fois que l’entreprise fait appel à des superstars du cinéma pour faire connaître ses services uniques, dans l’intention de renforcer sa présence sur le marché et de transformer pour le mieux les déplacements quotidiens. « Tous les deux, Ranveer Singh et Allu Arjun, nous aideront à semer l’idée d’utiliser Rapido comme moyen de transport alternatif mais régulier parmi les masses, inaugurant une ère de trajets quotidiens abordables et pratiques », Amit Verma, responsable marketing, Rapido , mentionné.

Mise en ligne à partir du 5 novembre, la campagne de six semaines proposera deux films chacun pour le marché parlant hindi (HSM) et les marchés non-HSM, réalisé par Sizil Srivastava (HSM) et Trivikram Srinivas (Non-HSM) et produit par Dream Vault media . La campagne sera diffusée sur les plateformes OOH, Radio, TV et Digital Pan India, en se concentrant sur 14 villes.

Dans le cadre de la campagne publicitaire, Ranveer Singh et Allu Arjun divertiront leurs fans en interprétant les rôles de Babban et Guru, des personnalités intelligentes et intelligentes. Leurs personnages uniques et intéressants guideront les navetteurs quotidiens, qui en ont marre des tracas de voyager en bus/voitures, à opter pour une option intelligente comme Rapido. Les vélos-taxis proposés par Rapido peuvent rapidement couper le trafic pour offrir des trajets rapides, pratiques et conviviaux. Pour Ranveer Singh, ce fut une expérience délicieuse de tourner pour le film publicitaire, jouant un personnage particulier (Babban) qui a un style et une personnalité uniques et originaux. « J’aime me considérer comme une personne qui sait aborder une situation avec la meilleure solution possible. C’est pourquoi j’étais excité quand Rapido m’a approché pour le rôle de Guru, qui me ressemble. Ce que fait Rapido est assez exceptionnel et je suis heureux de faire partie de cette campagne, qui les aidera à étendre leur présence sur le marché vers de nouveaux sommets », a ajouté Allu Arjun.

Rapido affirme avoir récupéré son chiffre d’affaires global de 85% par rapport aux niveaux d’avant covid. Après avoir acquis un financement de 52 millions de dollars en août 2021, la société est prête à intensifier ses opérations commerciales, notamment en étendant sa flotte automobile à cinq lakh d’ici la fin de 2021.

