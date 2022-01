RAPPEL 2021 – L’Express Financier

Par Anand Murty

Facebook : plus ensemble – Cricket

Enfant, je détestais le cricket avec passion. J’encourageais très fort Navratilova juste pour agacer mes parents alors qu’ils étaient assis collés à la télévision. J’étais nul au jeu, mais j’ai insisté pour que je sois inclus lorsque les enfants de la colonie se sont réunis. Ils ont dit que je pouvais être le « gardien de but » et m’ont fait me tenir debout sous un arbre. Ce travail a ramené tout cela, m’a fait rire de moi-même, m’a fait sourire et m’a fait penser à mes chers amis de Taproot qui ont travaillé sur la campagne et à sourire un peu plus. Un beau travail fait cela – des connexions aléatoires, des souvenirs étranges, des sourires à gogo et l’annus horribilis qu’est 2021, semble un peu plus supportable.

Cadbury : #GoodLuckGirls

Nous redescendons sur la voie de la nostalgie ! L’original reste iconique. Alors que certaines personnes l’appellent la publicité « Stadium », elle a toujours été « Shimona » pour moi. Et quand j’avais 10 ans, je la regardais à la télé, ça m’a donné envie de me lever et de faire moi-même une petite gigue. La reprise a permis aux gens de parler, de débattre, de réagir, de tweeter, de pontifier sur le thème et le timing, et de revoir l’original. Je dirais mission accomplie ! Et c’est un fait universellement reconnu, mais Ogilvy ne fait que maîtriser l’artisanat. Les petits moments, les petits changements d’expression, la musique, le cadre – tout s’assemble magnifiquement.

Cadbury : pas seulement une annonce Cadbury

Ogilvy et Cadbury n’ont cessé de bâtir pour placer une marque de chocolat dans le cœur et les habitudes des moments sucrés de l’Indien moyen. Et c’est encore un autre exemple de réalisation de la tâche en douceur, sans effort et efficacement. Shah Rukh Khan vous exhorte à acheter dans votre magasin de quartier ; SRK achetant du mishti pour la saison des fêtes – il n’y a aucun moyen que cela ait pu manquer la cible. Ceci et Gaurav Gera faisant la merveilleuse ‘Rachna Aunty’, parlant d’une overdose de soan papdi, m’ont fait m’assurer que tout le monde avait une boîte de Celebrations à la place.

Unacademy : apprenez-leur les jeunes

Je ne suis pas un parent, mais j’en ai assez vu et entendu pour savoir que la parentalité, c’est comme marcher sur des œufs, tous les jours, à répétition. Reconnaître ce que ressentent les enfants ; leur donner une perspective quand ils en ont besoin ; ne pas en faire trop ; guider sans briser; leur faire voir par eux-mêmes au lieu d’être le sage dans la pièce. Et apprendre aux jeunes hommes à ne pas être des imbéciles tout en étant fermement ancrés dans une culture et une société qui sape encore terriblement les femmes est plus difficile. Donc, obtenir une exécution pour dire les bonnes choses et le faire avec grâce est une tâche difficile. Mais Unacademy et Mullen le font à merveille.

CRED : Rahul Dravid

Prenez le « bénéfice d’esprit unique » (note secondaire pour les occasions où les gens veulent tester quatre PME en 30 secondes. Euh, lol), terminez-le dans les cinq premières secondes environ et consacrez le reste à l’amplifier de la manière la plus loufoque façon possible. Maintenant c’est rare. Ce travail est clair et amusant à regarder, et mérite d’être présenté simplement parce qu’il a déclenché le plus grand raz-de-marée jamais enregistré sur LinkedIn. Le nombre de sondages, de thèses, d’opinions, de contre-opinions et de fulminations était ahurissant, pour être honnête. De plus, le nombre de start-up souhaitant un travail « de type CRED » dans leurs mémoires est une question de légende de 2021.

