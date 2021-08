Rappel: aujourd’hui est votre dernière chance de réclamer Zeraora gratuitement dans Pokémon Unite

in

Mettre à jour: Pour rappel, c’est aujourd’hui votre dernière chance d’obtenir Zeraora en cadeau gratuit dans Pokémon Unite sur Nintendo Switch.

Tout ce que vous avez à faire pour réclamer le Pokémon mythique est simplement de vous connecter au jeu, donc si vous n’avez pas encore essayé Unite, aujourd’hui ne serait pas un mauvais moment pour rester coincé. Plus de détails peuvent être trouvés dans notre article original ci-dessous.

Article original (jeu 15 juillet 2021 14:15 BST): The Pokémon Company a révélé que Pokémon Unite, une entrée gratuite dans la série à venir sur console et mobile, sera lancé sur Nintendo Switch le 21 juillet.

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour célébrer l’occasion (voir ci-dessus), et il a également été confirmé que les joueurs peuvent mettre la main sur le Pokémon mythique Zeraora simplement en se connectant au jeu avant le 31 août. Zeraora sera également disponible pour les joueurs uniquement sur mobile à une date ultérieure.

🎮 #PokemonUNITE sur Nintendo Switch 🗓️ 21 juillet ⚡️ Obtenez Zeraora juste en vous connectant avant le 31 août ! ➡️ Détails : https://t.co/HblnjdoH81 pic.twitter.com/9rNm5aNoTl – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 15 juillet 2021

Le jeu se déroule sur l’île d’Aeos, une île mythique qui serait à la frontière inexplorée de l’océan. Là, les joueurs trouveront le Unite Battle Committee (UBC), qui organise une série de tournois Unite Battle. Ces batailles permettent aux joueurs de former des équipes de cinq et de s’affronter pour voir qui peut marquer le plus de points avant la fin du temps imparti. Vous rencontrerez également une nouvelle forme d’énergie mystérieuse connue sous le nom d’énergie Aeos qui peut être utilisée dans Unite Battles pour faire évoluer Pokémon.

Après le lancement du jeu sur Switch, Unite arrivera dans les magasins mobiles en septembre ; ce sera gratuit sur les deux plateformes et le jeu multiplateforme est également prévu.

Allez-vous essayer celui-ci la semaine prochaine?