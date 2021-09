Rappel : Blastoise rejoint Pokémon Unite aujourd’hui

in

Si vous avez apprécié l’action MOBA gratuite de Pokémon Unite, voici votre rappel amical que Blastoise rejoint les rangs à partir d’aujourd’hui.

Le populaire Pokémon de type Eau, qui a fait ses débuts au tout début avec Pokémon Rouge et Bleu, fait irruption sur la scène avec un certain nombre de mouvements puissants. Des attaques comme Surf et Hydro Typhoon peuvent être repérées dans les séquences de gameplay ci-dessus, qui montrent les prouesses de combat de Blastoise.

Blastoise est arrivé dans #PokemonUNITE ! pic.twitter.com/eiEgNvPTsJ – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 1er septembre 2021

Comme vous pouvez le voir sur ce tweet, Blastoise est accompagné d’une tenue plutôt séduisante. Comment Blastoise parvient-il à faire passer cela sur sa coquille? En fait… est-ce que Blastoise le porte sous sa carapace ?! Nous aimons poser les questions les plus importantes ici à Nintendo Life.

Avez-vous apprécié votre temps avec Pokémon Unite? Faites-nous savoir si vous allez donner un tour (rapide) à Blastoise dans les commentaires ci-dessous.