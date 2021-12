Rappel d’aliments pour animaux de compagnie en raison d’une contamination par la salmonelle

Un nouveau rappel effrayant a été émis pour des aliments pour animaux de compagnie susceptibles d’être contaminés par la salmonelle. La Food and Drug Administration des États-Unis a partagé un rappel des produits Woody’s Pet Food Deli – en particulier la nourriture pour animaux Raw Cornish Hen « avec suppléments ». Les experts avertissent que non seulement les animaux de compagnie sont en danger, mais aussi les humains qui manipulent la nourriture.

Woody’s Pet Food Deli a émis un rappel pour les aliments pour animaux de compagnie Raw Cornish Hen avec suppléments la semaine dernière après que des tests de routine ont détecté une contamination par Salmonella. La FDA a partagé le communiqué de presse avec ses propres avertissements et informations. Il y a deux lots spécifiques de cet aliment touchés – les pots en plastique de 5 livres avec le code PLU 5231 et la date d’expiration 20/11/22, et les contenants en plastique de 15 onces avec le code PLU 1652 et la date d’expiration 20/11. /22. Il s’agit d’un rappel limité, bien que la société ait déclaré qu’elle prenait des précautions supplémentaires compte tenu du fait que de nombreux Américains ont rendu visite à des amis et à la famille hors de la ville pour les vacances.

Woody’s Pet Food Deli de Minneapolis, Minnesota, rappelle sa nourriture pour animaux Raw Cornish Hen en raison du risque de bactérie Salmonella.

Pour plus de détails, veuillez visiter ce lien : https://t.co/MzqbZtN8PK pic.twitter.com/Ca5ld6OMTL – K9BackPack (@K9BackPack) 27 décembre 2021

Woody’s Pet Food Deli a vendu ces deux lots d’aliments pour animaux rappelés à des magasins de Minneapolis, Saint Paul et Woodbury, Minnesota. Il est peu probable que les clients d’autres régions du pays le rencontrent, mais il leur est conseillé de vérifier au cas où. Les humains ne devraient pas seulement arrêter de donner de la nourriture à leurs animaux de compagnie, mais aussi éviter de la toucher avec leur peau.

La salmonelle peut avoir des effets dramatiques sur un animal de compagnie rapidement. Il peut provoquer de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et des selles sanglantes. Il a tendance à rendre les animaux domestiques plus léthargiques, bien que certains ne présentent aucun symptôme. Un animal de compagnie peut être un porteur asymptomatique de Salmonella, et il pourrait la transmettre aux humains ou à d’autres animaux avec lesquels ils entrent en contact.

Chez l’homme, les symptômes des infections à Salmonella comprennent des nausées, des vomissements, une diarrhée ou une diarrhée sanglante, des crampes abdominales et de la fièvre. Dans de rares cas, l’infection peut entraîner des complications médicales, notamment des infections artérielles, une endocardite, de l’arthrite, des douleurs musculaires, une irritation des yeux et des infections des voies urinaires. Ceux-ci sont susceptibles de nécessiter des soins médicaux.

Les clients qui ont le produit rappelé de ces deux lots spécifiques peuvent le retourner au point d’achat pour un remboursement complet. S’ils n’ont pas l’intention de demander le remboursement, ils doivent se débarrasser des aliments en toute sécurité immédiatement. De plus, ils devraient nettoyer la zone où la nourriture était stockée, où elle a été mangée et partout où elle a pu être exposée. Cela comprend l’essuyage des réfrigérateurs et le nettoyage des sols si nécessaire. Ils doivent également nettoyer soigneusement les excréments d’animaux et éviter tout contact avec ces zones.