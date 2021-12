Rappel de crème glacée émis, 8 040 pintes affectées

Ceux qui ont la dent sucrée voudront peut-être vérifier leur congélateur. La Food and Drug Administration des États-Unis a émis un rappel de crème glacée qui a un impact sur 8 040 pintes de produit dans le sud-est. Certains produits de la Maryland & Virginia Milk Producers Cooperative Association sont concernés, selon la FDA. Dans ce cas, le rappel n’est pas dû à une sorte de contamination, mais à cause d’ingrédients supplémentaires qui ne figuraient pas sur l’étiquette.

La société rappelle des contenants de la taille d’une pinte de crème glacée aux amandes et au beurre de vache hurlante, car des morceaux de pâte à biscuits se sont retrouvés dans le lot. Bien que cette combinaison de saveurs ne semble pas désagréable, elle ne correspond pas à l’étiquette et le produit ne mentionne pas le blé ou le soja dans ses ingrédients, même s’ils sont présents dans la crème glacée. Cela pourrait présenter des risques graves pour les personnes ayant des sensibilités alimentaires. Heureusement, le mélange accidentel n’a affecté qu’un seul lot de produit, il devrait donc être relativement facile de déterminer si vous devez jeter le vôtre.

La crème glacée rappelée peut facilement être identifiée par certains des numéros sur l’emballage. Les conteneurs rappelés ont une « date de péremption » du 15 septembre 2022 et un code UPC de 0 74336 65079 6 sous le code-barres. La FDA note que le produit n’a été vendu que dans les magasins Harris Teeter en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

L’agence demande aux consommateurs de prendre ce rappel au sérieux même s’ils n’ont pas personnellement d’allergies au soja ou au blé, soulignant qu’un invité sans méfiance pourrait être touché. Ils conseillent aux consommateurs de jouer la sécurité et de jeter le produit, ou de le rapporter au point de vente pour un remboursement. Les détaillants ont été invités à se débarrasser du produit. Les consommateurs qui veulent plus d’informations peuvent appeler la Maryland & Virginia Milk Producers Cooperative Association au 1-800-552-1976.

Les allergies au soja sont l’une des maladies alimentaires les plus graves. Les symptômes des allergies au soja vont de l’indigestion et des maux d’estomac aux vomissements et à la diarrhée, mais peuvent également inclure des symptômes respiratoires tels qu’un essoufflement, une respiration difficile, une voix rauque et une toux répétitive. L’allergie peut même donner aux patients un pouls faible et effrayant s’ils sont exposés et, dans de rares cas, peut entraîner une anaphylaxie. Les clients qui souffrent de l’un de ces symptômes doivent contacter immédiatement un professionnel de la santé.