Rappel de pain et de pâtes émis pour des ingrédients non déclarés avant le Nouvel An

Si vos plans de dîner pour le réveillon du Nouvel An incluent un repas italien servi à la maison, vous voudrez jeter un coup d’œil dans votre garde-manger. La société Local Fixe, basée en Oregon, a émis un rappel de produits alimentaires concernant plusieurs produits allant des nouilles aux pains après avoir découvert qu’ils pouvaient contenir des allergènes non déclarés.

Le rappel volontaire a été émis par la société le mercredi 22 décembre après qu' »il a été découvert que des produits contenant du blé ou du gluten non déclarés étaient distribués dans des emballages qui ne révélaient pas la présence de blé ou de gluten », selon un communiqué de l’US Food. et l’administration des médicaments. La FDA a noté dans le communiqué que le rappel avait été effectué à la connaissance de la FDA et du ministère de l’Agriculture de l’Oregon. Le rappel concerne les feuilles de lasagne classiques, les nouilles de soupe, les petits pains, la pâte à tarte, l’encre de calmar – Fettucine et les tortillas de farine fraîche de Local Fixes, qui peuvent contenir du blé non déclaré.

Les produits posent des problèmes aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune grave dans laquelle il existe une réaction immunitaire à la consommation de gluten, et d’autres sensibilités au gluten. Les produits provoquent une réaction allergique potentiellement grave ou mortelle pour les personnes allergiques au blé. À l’heure actuelle, aucune maladie n’a été signalée en lien avec les produits rappelés.

Les produits rappelés n’ont pas été vendus à l’échelle nationale, mais ont plutôt été distribués dans le comté de Douglas en Oregon ainsi que sur un marché de producteurs et la livraison directe en gros. Les consommateurs peuvent identifier les articles rappelés grâce à leur emballage et à leurs codes de lot. Les feuilles de lasagne classique de 1 livre (tous les codes de lot 44536 et moins), les nouilles à soupe de 8 onces (tous les codes de lot 44536 et moins) et 1 livre, 2 onces de pâte à tarte (tous les codes de lot 44536 et moins) sont congelées et emballées en brun Congelez le papier d’emballage avec une étiquette ovale avec le logo Local Fixe. Les petits pains (tous les codes de lot 44536 et moins) et les tortillas à la farine fraîche (tous les codes de lot 44536 et moins) ont été vendus avec un poids net de 1 livre, 3 onces et ont été vendus frais et emballés dans un sac en plastique de style Ziploc avec un étiqueter. L’encre de calmar rappelée – fettucine (tous les codes de lot 44536 et moins) a été vendue dans un poids net variant de 10 à 15 livres et congelée et emballée dans un fourre-tout en plastique transparent avec une étiquette blanche.

Les consommateurs qui ont acheté les produits rappelés sont priés de contacter Local Fixe pour obtenir des instructions sur l’élimination du produit et pour un remboursement. Les personnes ayant des questions concernant le rappel peuvent contacter la société au 541-580-1955, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNP.