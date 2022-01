Rappel de plus de 1 000 livres de pizza en raison d’un allergène non déclaré

Le département américain de l’Agriculture a annoncé cette semaine que 1 464 livres de pizza surgelée étaient rappelées parce qu’il ne répertorie pas l’allergène connu du blé sur l’étiquette de son produit. Les pizzas ont été produites par la société Kettle River Products basée au Minnesota, et elles ont été distribuées dans tout le Minnesota et le Wisconsin. Les clients peuvent les rapporter au point d’achat ou simplement les jeter.

Le Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l’USDA a annoncé le problème avec la pizza alfredo au poulet de Kettle River Products. Selon l’avis de rappel, « le FSIS craint que certains produits ne se trouvent dans les congélateurs des consommateurs. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de ne pas les consommer. Ces produits doivent être jetés ou retournés au lieu d’achat. » Le produit spécifique concerné par ce rappel est le 12 pouces, 25 onces. « Pizza Alfredo au poulet KETTLE RIVER », emballée dans du plastique, avec les codes de lot 21343, 21349, 21362 ou 22011. Les codes de lot doivent être estampés au bas de l’emballage.

Ces pizzas ont été expédiées dans des magasins de détail et des restaurants du Midwest, bien que les vendeurs aient été contactés et invités à les retirer des étagères. Certains programmes de collecte de fonds ont également reçu les pizzas. Les pizzas sont congelées et traitées thermiquement mais pas complètement cuites.

Contrairement à d’autres rappels récents, celui-ci est un problème d’étiquetage, pas de contamination. Kettle River Products aurait découvert qu’elle utilisait des étiquettes destinées à un produit différent qui ne contient pas de blé. L’entreprise a détecté le problème elle-même et a notifié le FSIS. C’est pourquoi la marque d’inspection USDA est présente sur les pizzas même si elle fait l’objet d’un rappel.

Jusqu’à présent, aucun effet indésirable n’a été signalé à la suite de cet incident, mais le blé est un allergène qui attire de plus en plus l’attention aux États-Unis. La prédominance récente des produits « sans gluten » vise à offrir des alternatives aux aliments courants contenant du blé.

Ceux qui subissent des effets indésirables de l’intolérance au blé doivent contacter leur fournisseur de soins de santé. Les clients en possession de Kettle River Chicken Alfredo Pizza sont encouragés à s’en débarrasser ou à le rapporter au point de vente. Le FSIS s’efforcera de faire connaître ce rappel dans les zones concernées et de s’assurer que les fournisseurs ont retiré les produits des étagères.