Rappel de poisson émis, produit possiblement contaminé par des bactéries causant des « infections mortelles »

Les amateurs de poisson de la côte ouest voudront peut-être jeter leur lox à la poubelle s’ils ont récemment acheté des produits de l’Oregon Lox Company. Plus tôt ce mois-ci, la société basée à Eugene, en Oregon, a volontairement rappelé des marques de Wild Cold Smoked Keta Salmon Lox après avoir appris que certains saumons pourraient être contaminés par un organisme qui pourrait provoquer des « infections mortelles » chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de systèmes immunitaires affaiblis. Le produit concerné a été distribué en Alaska, en Californie, en Oregon et à Washington et expédié congelé.

Le rappel a été émis le 11 novembre, a annoncé la Food and Drug Administration des États-Unis. Le rappel porte sur le Wild Cold Smoked Keta Salmon Lox, numéro de lot spécifique 22821, car les produits pourraient être contaminés par Listeria monocytogenes. Selon la FDA, cette bactérie peut provoquer « des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées, et d’autres dont le système immunitaire est affaibli ». Les personnes en bonne santé peuvent ne présenter que des symptômes mineurs, notamment « une forte fièvre, des maux de tête sévères, des raideurs, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée ». Les femmes enceintes peuvent subir des fausses couches ou des mortinaissances après avoir été exposées.

Le saumon touché a été expédié dans des emballages en plastique scellés sous vide et vendu sous plusieurs marques différentes. La FDA a publié des photos des étiquettes, qui incluent les noms de marque Aqua Nova, North Coast et Tony’s. Les descriptions de produits figurant sur les étiquettes sont les suivantes : emballage Aqua Nova Sliced ​​Nova Lox 3oz ; Paquet de 1 lb Aqua Nova Sliced ​​Nova Lox ; Nova Lox traditionnel de la côte nord; Garniture de saumon fumé de la côte nord 3 lb; Aqua Nova Premium Oregon Nova Lox (tranché) ; Aqua Nova Premium Oregon Nova Lox (non tranché); et le paquet de Tony’s Smoked Salmon Lox 8oz.

Aucune maladie n’a encore été signalée en rapport avec les produits. Le problème a été découvert lors d’un échantillonnage de routine par le département de l’Agriculture de l’État de Washington. Les consommateurs qui ont acheté le saumon touché doivent le jeter ou retourner le produit là où il a été acheté pour obtenir un remboursement. Les consommateurs peuvent également appeler Oregon Lox Company au 800-233-1850, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h HNP.

Les rappels de produits de la pêche liés à des problèmes de listériose ne sont pas rares. En juin, Banner Smoked Fish, Inc. de Brooklyn, New York, a étendu le rappel de ses salades de poisson fumé, de ses produits de poisson cueillis et de ses produits de sauce à la crème, car ils pourraient être contaminés par Listeria monocytogenes, a annoncé la FDA à l’époque. Ce rappel était beaucoup plus large que celui de l’Oregon Lox Company, car les produits étaient vendus dans 18 États. La FDA a déclaré que les produits avaient été transformés dans des conditions insalubres. Une liste complète des produits concernés par ce rappel est disponible sur le site Web de la FDA.