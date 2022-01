Rappel de préparations pour nourrissons vendues depuis 2019 pour carence nutritionnelle

Une préparation pour nourrissons qui a été mise sur le marché en 2019 est maintenant rappelée après que des tests de la Food and Drug Administration des États-Unis ont révélé qu’elle ne répondait pas aux exigences nutritionnelles des préparations pour nourrissons, même si elle était vendue comme si elle le faisait. Moor Herbs of Detroit a émis le rappel de sa formule Angel « Healthy Beauty » le 7 janvier, trois ans après que le produit a été mis sur le marché. Les tests ont révélé que la formule manquait de cible sur plusieurs vitamines et minéraux.

Les tests de la FDA ont découvert que Angel Formula avait beaucoup plus de fer, de sodium et de potassium autorisés pour les préparations pour nourrissons. Cela pourrait conduire à « une surcharge en fer et/ou à des déséquilibres électrolytiques », a déclaré Moor Herbs. La formule ne contenait pas non plus assez de vitamine D. Une carence en vitamine D peut entraîner « le rachitisme, un ramollissement et un affaiblissement des os ».

Angel Formula a été vendu dans le magasin de Moor Herbs à Detroit, mais son produit peut être acheté dans tout le pays via le site Web de la société. Le produit a été mis sur le marché en février 2019 et toutes les unités vendues depuis lors sont incluses dans le rappel. Le 16 fl. once. le produit n’a pas de code CUP ou de lot sur l’emballage.

Moor Herbs a déjà eu des problèmes avec des fonctionnaires. En août 2021, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan a saisi les produits de l’entreprise et leur a envoyé un ordre de cessation et d’abstention, mais l’entreprise a continué à vendre ses produits. En décembre 2021, la FDA a émis une alerte concernant le produit Angel Formula, notant que Moor Herbs continuait à fabriquer des produits sans licence d’État et qu’ils n’étaient pas enregistrés auprès de la FDA. La société et la FDA ont discuté du rappel d’Angel Formula, ce que la société a accepté de faire.

Les parents et les soignants qui ont acheté le produit rappelé doivent cesser de l’utiliser et le jeter ou contacter l’entreprise pour un remboursement. Aucune maladie n’a été signalée dans le cadre du rappel. Toute personne ayant des questions sur le rappel peut contacter Moor Herbs au 313-583-9709.

En août 2021, la société européenne Able Groupe a rappelé 19 marques de préparations pour nourrissons car elles ne répondaient pas aux normes de la FDA. Les produits ont été vendus sous les noms Kendamil, HiPP, Bioland et Holle, selon la FDA. Les formules ne comprenaient pas assez de fer et leurs étiquettes n’incluaient pas les déclarations requises en anglais. Les produits n’étaient pas vendus dans les magasins américains, mais importés par le site Little Bundle. Environ 76 000 unités ont été distribuées.