Rappel d’Oculus Quest 2: Facebook suspend les ventes et promet un modèle de 128 Go

Si vous achetez un Oculus Quest 2 aujourd’hui, vous vous demandez peut-être pourquoi le casque VR est introuvable. C’est parce que Facebook retire temporairement le produit des étagères des magasins physiques et en ligne après avoir reçu de plus en plus de plaintes d’irritation de la peau. La société de médias sociaux a également annoncé qu’une fois que les ventes de Quest 2 reprendront, le niveau d’entrée de gamme doublera son stockage.

Facebook tire des ventes “en réponse aux rapports d’un très petit pourcentage d’utilisateurs qui ont subi une irritation de la peau où la partie en mousse de l’interface faciale repose sur la peau”, selon Andrew Bosworth, directeur de Facebook Reality Labs, dans un article de blog officiel. Facebook a ajouté que le rappel est “en coopération avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC)”.

Dans le cadre du rappel d’Oculus Quest 2, la société fournira aux propriétaires d’Oculus Quest 2 une nouvelle housse en silicone qui s’adapte sur le casque existant.

Les ventes d’Oculus Quest 2 reprendront le 24 août avec quelques changements critiques. En plus d’inclure le revêtement facial en silicone par défaut, Oculus offrira également un stockage de 128 Go dans le modèle Quest 2 d’entrée de gamme (299 $). Cette version la moins chère n’offrait auparavant que 64 Go. Un modèle de 256 Go restera à 399 $.

Que faire avec votre Oculus Quest 2 actuel

Si vous possédez un Oculus Quest 2, vous pouvez vous inscrire pour recevoir votre couvre-visage en silicone gratuit en accédant à la page Oculus Mes appareils. Après vous être connecté avec le compte de votre casque, vous devriez voir une option “Demander une couverture d’interface faciale en silicone” à côté de votre casque.

Les problèmes d’irritation de la peau sont apparus pour la première fois en décembre 2020. À l’époque, Facebook avait déclaré que les problèmes affectaient environ 0,01 % des utilisateurs d’Oculus Quest 2. En mai, Amazon a retiré le casque de plusieurs vitrines européennes, notamment au Royaume-Uni, en France, en Espagne et aux Pays-Bas.

“Nous espérons que la plus grande taille de stockage donnera aux gens plus de flexibilité pour accéder instantanément et gérer plus de contenu sur un seul appareil”, a écrit Bosworth, ” tandis que la nouvelle couverture en silicone offrira aux gens plus de moyens d’avoir une expérience confortable avec les 128 Go et 256 Go Quête.”

L’Oculus Quest 2 est sorti en octobre 2020. La critique de TechRadar a déclaré qu’il s’agissait de “l’un des meilleurs systèmes de réalité virtuelle disponibles pour les débutants comme pour les vétérans chevronnés de la réalité virtuelle”. Par rapport à l’Oculus Quest d’origine, nous avons loué l’expérience plus réactive et l’affichage à plus haute résolution.