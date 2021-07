Rappel du vaccin Covid-19 et son importance pour les nouvelles variantes

L’OMS n’a pas encore recommandé de rappels

Alors que la menace du coronavirus reste importante avec les nouvelles mutations Delta, Delta Plus, Lambda, les fabricants de vaccins se sont joints au corset pour demander l’approbation des autorités de contrôle des médicaments pour des doses de rappel qui peuvent augmenter l’efficacité du vaccin contre les variantes mutantes. Alors que certains fabricants pensent que leurs vaccins sont suffisamment efficaces pour lutter contre les variantes, d’autres comme Pfizer, Oxford AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson ont demandé aux régulateurs de pouvoir administrer des doses de rappel à la partie vulnérable de la population.

Cependant, selon les Centers for Disease Control, les Américains n’ont pas encore besoin d’un rappel et même le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré qu’il n’y avait pas assez de données pour soutenir la dose de rappel du vaccin Covid-19.

Qu’est-ce que le rappel Covid-19 ?

Les doses de rappel renforcent la réponse immunitaire contre les agents pathogènes en augmentant le nombre d’anticorps produits. Le coup, c’est-à-dire le plan génétique modifié du germe, déclenche l’attaque du système immunitaire contre l’organisme étranger comme il le ferait si vous contractiez réellement la maladie.

Parfois, les scientifiques modifient la composition de la dose de rappel pour s’attaquer à une nouvelle variante du virus. Avec cela, les cellules mémoire reçoivent le signal de se réengager avec les attaques de virus. Ainsi, soit la dose de rappel amplifie le signal pour produire plus d’anticorps, soit elle reconnaît de nouvelles caractéristiques du virus et produit des anticorps selon qu’il s’agit de celui d’origine ou de celui modifié.

Qui a besoin d’un rappel du vaccin Covid

Les rappels ne sont administrés qu’à la population totalement vaccinée mais même avec eux, la priorité sera donnée en premier lieu aux personnes âgées et immunodéprimées dont l’organisme ne peut pas se préparer avec un mécanisme de défense robuste.

Pfizer et BioNTech ont commencé à concevoir une version de leur vaccin pour lutter contre la variante Delta hautement contagieuse après avoir découvert une baisse de leur efficacité en Israël, où la population a été vaccinée en janvier et février. Selon Albert Bourla, PDG de Pfizer, une dose de rappel de Pfizer provoque une réponse en anticorps 5 à 10 fois plus élevée.

Les experts de la santé pensent également que les variantes peuvent facilement briser la réponse immunitaire créée par les vaccins Covid non formulés avec la technologie d’ARN messager comme l’AstraZeneca d’Oxford à 60% et empêcher 90% d’hospitalisation. Quant à Pfizer et Moderna, l’efficacité est tombée à 90 %.

Peut-on prendre une dose de rappel de vaccin différente ?

Selon des études préliminaires, la personne n’a pas besoin de prendre une dose de rappel du même vaccin que celui utilisé pour l’immuniser dans le premier cas. Une étude du Lancet montre que les sujets qui ont pris un cocktail de vaccins Pfizer et AstraZeneca ont créé la réponse la plus forte des lymphocytes T (les cellules responsables de la destruction des virus) – plus du double de celle de deux doses de Pfizer.

Une étude publiée dans Nature a déclaré que le mélange d’un vaccin à ARNm et d’un vaccin à base d’adénovirus pourrait fournir “le meilleur des deux mondes”.

Avis des autorités sanitaires sur le rappel

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas encore recommandé de rappels et a également demandé de faire preuve de prudence lors de l’administration de la troisième dose. Selon le scientifique en chef Soumya Swaminathan, une telle recommandation est inutile et immature sans suffisamment de données pour soutenir les injections de rappel et compte tenu de la lenteur de la couverture vaccinale. Les Centers for Disease Control et la Food and Drug Administration des États-Unis sont également sur la même longueur d’onde avec l’OMS et ont déclaré dans un communiqué que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin d’un rappel pour le moment.

Les pays du Moyen-Orient, cependant, ont déjà commencé la vaccination avec une dose de rappel pour la population entièrement vaccinée. La Thaïlande prévoit également d’utiliser les vaccins d’AstraZeneca et de Pfizer comme rappels pour les travailleurs de la santé qui ont déjà reçu des injections de Sinovac, suivi de l’Indonésie qui est maintenant fortement touchée par les cas de Covid-19. Même la Chine évalue les avantages des injections de rappel.

