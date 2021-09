Rappel d’un classique du détroit de George

Quand l’auteur-compositeur Sanger D “Whitey” Shafer et sa femme de l’époque, Darlene, a inventé une chanson intitulée “Does Fort Worth Ever Cross Your Mind”, c’était une référence affectueuse à son pays d’origine. La star country Moe Bandy a entendu son potentiel et l’a sorti en single en 1977. Mais quand Détroit de George non seulement l’a couvert, mais en a fait le single d’ouverture et la chanson titre de son quatrième album, l’attention de la nouvelle star la plus chaude du pays lui a garanti un nouveau public. Si Fort Worth ne leur avait pas traversé l’esprit auparavant, ce serait le cas maintenant.

Appel universel

Shafer venait de Whitney, au Texas, à environ une heure de route de Fort Worth. Le détroit était originaire d’une petite ville encore plus au sud de l’État, Poteet. Mais la chanson était sûre de plaire à un fier sudiste comme l’artiste country, qui était toujours à la recherche de chansons sur la vraie vie et les relations dans son style distinct. Il savait qu’un numéro dans lequel le narrateur s’interroge sur son ancienne flamme et son nouvel amour à Dallas aurait un attrait universel.

Effectivement, “Does Fort Worth Ever Cross Your Mind” a servi de porte-drapeau pour le nouvel album et a étendu la série déjà formidable de singles n ° 1 de Strait. Sorti début septembre 1984, le single préparait la sortie de l’album le 26 septembre et passait la première semaine de 1985 au n°1. Il s’agissait du cinquième classement consécutif de George dans les charts country, et déjà son sixième au total.

Une approche d’une simplicité désarmante

Trois ans après le début de sa carrière à succès, Strait était désormais largement reconnu comme le représentant des temps modernes d’un son country plus ancien et plus traditionnel, dans lequel les violons, l’acier à pédales et une sensation fréquente de swing occidental étaient non seulement les bienvenus mais essentiels. Il l’a jumelé pour la première fois avec son co-producteur Jimmy Bowen, l’ancien artiste d’enregistrement dont la réputation de Nashville en tant que recordman était sans égal, à la fois en studio et dans la salle de réunion.

L’approche du duo était d’une simplicité désarmante : trouver à George le meilleur son, l’enregistrer avec les meilleurs musiciens de Music City, rester rapide et regarder les résultats. Reggie Young à la guitare électrique et Randy Scruggs à l’acoustique faisaient partie des personnes fiables du studio, tout comme le maître de violon et de mandoline Johnny Gimble et le pédalier Hank DeVito. Est-ce que Forth Worth Ever Cross Your Mind dure exactement 28 minutes et dix morceaux, mais il connaît parfaitement son public. De plus, ces dix morceaux incluent trois qui sont parmi les plus appréciés de tout le règne distingué de Strait.

Une réputation sans cesse grandissante

Juste après que la chanson principale ait passé sa semaine au n ° 1, MCA Nashville est allé à la radio country avec une représentation irrésistible et typique de la fin d’une relation, “The Cowboy Rides Away”. Écrit par les prolifiques Sonny Throckmorton et Casey Kelley, il s’est hissé à la 5e place du palmarès Hot Country Songs de Billboard et, à ce jour, reste la chanson avec laquelle Strait termine son live.

Le troisième single de l’album, également un hit n°5, était un autre morceau signature de Strait, “The Fireman”, un numéro entraînant écrit par le défunt duo de Mack Vickery et Wayne Kemp. Les chansons de Vickery ont également été enregistrées par Jerry Lee Lewis et Johnny Cash, tandis que Kemp a apporté sa propre expérience en tant qu’artiste d’enregistrement qui a enregistré un total de 24 entrées dans les charts, la plus réussie étant “Honky Tonk Wine” de 1973.

Kemp a également contribué « I Should Have Watched That First Step » à l’album, qui faisait fréquemment référence aux danses, aux honky tonks et aux autres artefacts du monde de la chanson de Strait. Le romantique “You’re Dancin’ This Dance All Wrong” de John Porter McMeans et Ron Moore était un autre moment fort, tandis que “Whitey” Shafer a également offert “I Need Someone Like Me”.

L’album CMA de l’année

À l’époque où les albums non pop étaient souvent marginalisés dans les charts traditionnels, Does Fort Worth Ever Cross Your Mind n’atteignait que la 150e place du Billboard 200. Mais dans le monde country, où son prédécesseur, Right Or Wrong, avait passé cinq semaines au n ° 1, l’album en a non seulement réussi trois à la première place – et 70 semaines au total sur le palmarès – mais est également devenu platine et a remporté le prix CMA de l’album de l’année.

Écoutez le meilleur de George Strait sur Apple Music et Spotify.

Alors que Fort Worth Ever Cross Your Mind a terni la réputation sans cesse croissante de George Strait, l’État d’origine qu’il a honoré dans son titre a rendu le compliment. Le 3 novembre 1984, son alma mater, la Southwest Texas State University, à San Marcos – dont il avait obtenu en 1979 un diplôme en agriculture – lui a remis le President’s Excellence Award de l’école.

