Rappel émis pour les médicaments en poudre contre le rhume et la grippe avant la saison hivernale

Un autre rappel majeur a été émis au milieu de la saison hivernale. Selon CTV News, plusieurs médicaments génériques contre le rhume et la grippe ont été rappelés au Canada en raison de risques potentiels pour la santé. La publication a indiqué que tous les produits associés au rappel ont été fabriqués par CellChem Pharmaceuticals Inc.

Les produits associés se présentent tous dans des sachets de poudre soluble. Avant l’émission du rappel, ils étaient disponibles à l’achat en vente libre par les personnes de 12 ans et plus. Les produits comprennent le soulagement total des symptômes extra fort sans sucre, le soulagement du citron chaud pour les symptômes du rhume et de la grippe (fort supplémentaire), le soulagement du citron chaud pour les symptômes du rhume et de la grippe (force régulière), le traitement nocturne extra fort et la grippe totale. Si vous avez pris l’un des produits susmentionnés, Santé Canada a indiqué que vous devriez contacter votre médecin. De plus, il existe des directives municipales et régionales que vous pouvez suivre afin de vous débarrasser de ces produits en toute sécurité.

Plusieurs de ces produits ont déjà été rappelés en septembre. Ce dernier rappel élargit la liste des produits concernés par un manque signalé de données sur leur durée de conservation. CTV News a également noté que ces produits étaient répertoriés sous diverses marques de magasins, notamment Western Family, Biomedic, Life Brand, Rexall et Pharmasave. La raison du rappel semble être double. Santé Canada a déclaré que CellChem Pharmaceuticals Inc. n’était pas en mesure de « démontrer que les produits restent sûrs et de bonne qualité jusqu’à la date de péremption ».

Non seulement il y a un problème concernant les dates de péremption de certains de ces produits, mais plusieurs d’entre eux contiennent également des ingrédients actifs qui ne figuraient pas sur leurs étiquettes. L’un des ajouts les plus préoccupants était l’acétaminophène, Santé Canada avertissant qu’en ingérer trop pourrait provoquer des effets secondaires, notamment une léthargie et des nausées. Ce rappel a été émis dans une période difficile, car il intervient au milieu de la saison de la grippe et d’une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde. Cette augmentation des cas de COVID-19 a été largement provoquée par la montée en puissance de la variante omicron, qui est la variante la plus contagieuse du coronavirus à ce jour, selon USA Today. La publication a noté qu’il est deux fois plus contagieux que la variante delta et quatre fois plus contagieux que le coronavirus d’origine. La montée en puissance de cette nouvelle variante survient près de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, qui a envahi le monde en mars 2020.