Rappel : la poche analogique sera à nouveau disponible en précommande aujourd’hui

Image: Nintendo Life / Damien McFerran

Mettre à jour: N’oubliez pas qu’Analogique ouvre à nouveau les précommandes pour son Pocket aujourd’hui, mais vous devrez être rapide si vous voulez mettre la main sur un.

Notre revue Analogue Pocket a été mise en ligne hier, et nous avions ceci à dire à propos du système :

Avec son design solide, son excellent affichage et sa large gamme d’accessoires, l’Analogique Pocket fait certainement une excellente première impression – et l’inclusion de fonctionnalités telles que Nanoloop et GB Studio augmente encore l’attrait du système.

Que cet appareil remplisse admirablement ses fonctions ne devrait pas surprendre ; Les produits Analogue ont une solide réputation, et cette dernière entreprise ne fait qu’ajouter à cela. L’introduction d’Analogue OS est extrêmement excitante et de bon augure pour les futurs produits de la gamme de l’entreprise.