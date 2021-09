Rappel : Lancement de la version physique européenne de Game Builder Garage aujourd’hui

Lorsque Nintendo a lancé Game Builder Garage pour la première fois en juin, il n’y avait aucune mention d’une sortie physique en Europe bien qu’elle en ait reçu une en Amérique du Nord et au Japon – ce qui était étrange. Avance rapide jusqu’à plus d’un mois après le lancement, cependant, et une édition commerciale a finalement été annoncée après tout.

Maintenant, cette date de lancement physique est enfin arrivée, donc si vous n’avez pas importé une copie américaine parce que vous avez naturellement supposé qu’une sortie physique ne viendrait jamais en Europe (oui Nintendo, nous l’avons fait, et non, nous ‘ n’êtes pas amer du tout), alors vous voudrez peut-être sortir et le saisir maintenant qu’il est enfin là.

Apprenez à créer des jeux avec des leçons amusantes et interactives dans la version physique de #GameBuilderGarage – disponible dès maintenant ! pic.twitter.com/FrGStULS1B— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 10 septembre 2021

Il est déjà disponible sur Amazon (voir ci-dessous) et peut également être acheté un peu moins cher chez d’autres détaillants réputés comme 365games, The Game Collection et Very. Assurez-vous de lire notre critique complète si vous voulez en savoir plus avant de dépenser votre argent.

Les joueurs ont créé toutes sortes de choses impressionnantes avec le jeu, comme une version de Mario Kart et même une recréation d’un prototype de Zelda: Ocarina of Time de 1996. Faites-nous savoir ce que vous construiriez (ou avez déjà construit) dans les commentaires ci-dessous.