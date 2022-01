Rappel: Lego’s Sonic The Hedgehog – L’ensemble Green Hill Zone est maintenant disponible

Image : Lego

Mettre à jour: L’ensemble Lego Ideas Sonic est maintenant disponible à la commande sur le site Web de Lego – vous savez, juste au cas où vous n’auriez pas déjà dépensé assez d’argent pendant les vacances !

Les commandes sont limitées à deux par personne au moment de la rédaction.

Histoire originale : La semaine dernière un Sonic l’hérisson L’ensemble Lego a été divulgué en ligne. Maintenant, Lego l’a officialisé – en annonçant que l’ensemble Green Hill Zone Act 1 sera disponible le 1er janvier 2022 pour 69,99 $ / 59,99 £ / 69,99 €.

Cet ensemble a été conçu via la plate-forme Lego Ideas par le « superfan » britannique de 24 ans Viv Grannell et adapté par le designer Lego Sam Johnson après que la soumission ait atteint 10 000 votes.

« À peu près tous ceux qui ont apprécié les jeux vidéo à tous les niveaux au cours des 30 dernières années, connaissent et aiment Sonic – et ont probablement traversé l’inoubliable Green Hill Zone avec lui. Nous avons conçu cet ensemble pour qu’il soit aussi coloré et amusant que le version en jeu de The Green Hill Zone, puis l’a remplie de beaucoup d’œufs de Pâques et même de prix pour aider les fans à profiter de certaines de leurs icônes de jeu les plus appréciées d’une toute nouvelle manière.

Au total, cet ensemble contient 1 125 pièces et comprend cinq mini figurines : Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman et le Phantom Ruby ainsi qu’une version mise à jour de Sonic. Parallèlement à cela, vous trouverez 10 boîtes d’anneaux dorés, un levier technique pour faire voler Sonic et compagnie dans les airs, des récompenses en gemmes et de nombreux autres œufs de Pâques à découvrir.

Bienvenue dans la zone Green Hill! Il est temps de capturer le gameplay de l’emblématique Sonic the Hedgehog en briques LEGO… 💫 https://t.co/XFeBDfAxvT #LEGO #LEGOIdeas #SonicTheHedgehog #GreenHillZone pic.twitter.com/0RiaYy0I5j— LEGO (@LEGO_Group) 28 décembre 2021

Que pensez-vous de cet ensemble Lego Sonic the Hedgehog ? L’ajouterez-vous à votre propre collection ? Commentaires ci-dessous.