Rappel sérieux émis pour 19 délicieux desserts

Kroger Co. a récemment émis un rappel pour une variété de produits de boulangerie en raison de la possibilité que ces articles contiennent des fragments de métal. Plus précisément, le rappel de Kroger est entré en vigueur plus tôt ce mois-ci et si vous avez acheté des produits de boulangerie auprès du géant de l’épicerie au cours des dernières semaines, vous voudrez certainement examiner de près les articles en cause. Veuillez noter que les produits rappelés ont tous été vendus sous la marque Country Oven.

Les articles soumis au rappel Kroger

Au total, le rappel de Kroger concerne près de 20 aliments uniques. Quant à la façon dont des fragments de métal ont pu pénétrer dans les produits finis, Kroger dit que des fragments de métal peuvent avoir pénétré d’une manière ou d’une autre dans l’amidon utilisé pendant le processus de cuisson.

Par conséquent, soyez à l’affût des articles suivants dans votre garde-manger. Et encore une fois, notez que tous les articles ici sont sous la marque Country Oven.

Rouleaux à la cannelle en emballages de 4 onces et 2,5 onces Gâteau blanc Gâteau au chocolat Gâteau blanc/vanille Gâteau jaune/vanille Gâteau au chocolat/vanille Gâteau jaune Noeud papillon Fromage danois Pocket Angel Food Cake Jaune/Fudge Cake Red Velvet Cake Gâteau marbré Chocolat/Fudge Cake Single Tranches de gâteau jaune/caramel Tranches simples Pomme caramel Gâteau double couche Gâteau à la crème Boston Gâteau double couche Gâteau aux framboises Gâteau au ballon

Si vous souhaitez plus d’informations sur les codes UPC pertinents, vous pouvez les consulter ici.

Au total, les articles en cause étaient disponibles à l’achat dans des magasins de près de 30 États. Les États où les articles ont été vendus comprennent la Caroline du Sud, la Géorgie, l’Alabama, l’Illinois, l’Indiana, le Missouri, l’Ohio, le Kentucky, la Virginie-Occidentale, le Tennessee, le Mississippi, l’Arkansas, le Nebraska, le Kansas, la Californie, l’Oregon, l’Arkansas, l’État de Washington, l’Idaho, le Colorado, Louisiane, Montana, Nouveau-Mexique, Nevada, Texas, Wisconsin, Wyoming, Virginie et Utah.

À la lumière de ce qui précède, toute personne possédant les objets énumérés ici doit les jeter immédiatement.

Incidemment, il y a eu quelques rappels notables de Kroger ce mois-ci. Par exemple, près de 100 000 livres de poulet chez Trader Joe et Kroger ont été rappelés car ils pourraient être contaminés par des matières étrangères.

Les utilisateurs ayant des questions sur le rappel Kroger peuvent contacter la société au 1-800-KROGERS du lundi au vendredi. La ligne est ouverte de 8 h 00 à 00 h 00 HNE et le samedi et le dimanche de 8 h 00 à 21 h 30 HNE.