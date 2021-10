Rappel : Sora et la version 13.0.0 arrivent dans Super Smash Bros. Ultimate aujourd’hui

La liste monstrueuse de Super Smash Bros. Ultimate n’est qu’à quelques heures d’être complète, avec la sortie du combattant final Sora et la version 13.0.0 du jeu. mise à jour à la fois imminente.

Révélé lors du Smash Bros. Direct spécial plus tôt ce mois-ci, Sora arrive en jeu le lundi 18 octobre aux États-Unis et le mardi 19 octobre en Europe. Bien qu’aucune heure exacte n’ait été donnée, les différences de fuseau horaire suggèrent que le nouveau contenu arrivera quelque part entre 16h00 et minuit PT aujourd’hui (ce qui équivaut à 12h00 – 8h00 CEST le mardi matin).

Sora rejoint la fête aux côtés d’un nouveau lot de costumes Mii Fighter qui comprend Doom Slayer; nous avons déjà eu l’occasion de jeter un coup d’œil à la scène, à la musique, à Final Smash et à la transformation de Kirby à l’avance. L’arrivée de Sora signifie également que le jeu sera mis à jour vers sa dernière version, alors assurez-vous de sauvegarder ces rediffusions avant la fin de la mise à jour.

Nous y sommes donc, avec moins de 24 heures avant que la liste de Smash soit terminée et dépoussiérée. Comment te sens-tu maintenant que ça touche à sa fin ? Est-ce la plus grande gamme de personnages qu’un jeu ait jamais vu ? Partagez vos pensées avec nous ci-dessous.