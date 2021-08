Rappel: Space Invaders Invincible Collection est lancé aujourd’hui sur Switch eShop dans l’Ouest

in

Mettre à jour: Voici juste un petit rappel que le lancement numérique occidental de Space Invaders Invincible Collection a lieu aujourd’hui ! Vous pouvez maintenant récupérer le jeu sur le Switch eShop pour le prix légèrement controversé de 59,99 $.

“ININ Games et TAITO sont très heureux d’annoncer que la version numérique de Space Invaders Invincible Collection est sortie sur Nintendo Switch AUJOURD’HUI! Même 40 ans après sa première sortie, le jeu d’arcade légendaire de TAITO ne manque jamais d’étonner les fans du monde entier avec ses couleurs vives, son gameplay accrocheur et sa musique de qualité supérieure.”

Article original (mar. 3 août 2021 10:15 BST): Près d’un an et demi depuis son lancement numérique au Japon, Space Invaders Invincible Collection devrait enfin être lancé sur la boutique numérique de Nintendo dans l’ouest plus tard ce mois-ci.

Il sera disponible sur le Switch eShop à partir du 17 août et coûtera 59,99 $, selon une liste sur le site officiel de Nintendo. Le jeu a eu droit à une sortie physique limitée l’été dernier, mais il sera désormais disponible pour tout le monde – ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

Nous avons en fait examiné le jeu l’année dernière lors de sa première apparition au Japon, alors n’hésitez pas à le lire si vous voulez entendre nos pensées. Il est livré avec onze jeux au total (énumérés ci-dessous), et Arkanoid vs Space Invaders est également disponible en téléchargement supplémentaire.

● Space Invaders (1978, Arcade) – n/b

● Space Invaders (1978, Arcade) – couleur

● Space Invaders Partie II (1979, Arcade)

● Majestic Twelve : The Space Invaders Part IV (1990, Arcade)

● Super Space Invaders ’91 (1990, Arcade)

● Envahisseurs de l’espace extrême (2018)

● Envahisseurs de l’espace Gigamax 4 SE (2018)

● Space Invaders DX (1994, Arcade)

● Cyclone spatial (1980, Arcade)

● Sauvetage lunaire (1979, Arcade)

