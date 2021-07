Rappel : une démo pour le Sega Picross de Jupiter est désormais disponible sur Switch eShop

in

Image : SEGA

Mettre à jour [Sat 31st Jul, 2021 20:00 BST]: Cette démo est désormais disponible sur le Switch eShop en Europe et en Amérique du Nord. Il faudra environ 170 Mo d’espace libre. Prendre plaisir!

Histoire originale [Thu 29th Jul, 2021 01:53 BST]: Hier, Sega a finalement verrouillé une date de sortie locale pour Picross S Genesis & Master System Edition (également connu sous le nom de Picross S Mega Drive & Master System Edition pour les joueurs PAL).

Il arrivera le 5 août pour 9,99 $/9,99 €/8,99 £ et comprendra des puzzles basés sur 59 jeux Sega. Il y a 300 puzzles pour Picross et Mega Picross, 150 puzzles pour Clip Picross et 30 puzzles pour Color Picross. C’est 480 puzzles au total.

Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble ce jeu avant la date prévue, la bonne nouvelle est qu’il y a maintenant une démo sur l’eShop japonais. Cette version contient une prise en charge complète de la langue anglaise, de sorte que vous entrez directement dans l’action de résolution de casse-tête.

Alors qu’est-ce que tu attends? Rendez-vous sur le Nintendo Switch eShop et téléchargez-le maintenant !