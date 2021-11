Rappel urgent de la FDA : si vous l’avez acheté chez Walmart, n’y touchez même pas

Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons mis en évidence un rappel en cours de la FDA concernant des oignons susceptibles d’être contaminés par des salmonelles. Dans l’état actuel des choses, le rappel d’oignons est non seulement en cours, mais en expansion. Selon une enquête, les oignons contaminés peuvent être retracés à deux sources, ProSource Produce de Hailey, Idaho, et Keeler Family Farms de Deming, Nouveau-Mexique. Les oignons ont été importés à l’origine de l’État de Chihuahua, au Mexique, et comprennent des oignons rouges, jaunes et blancs.

Parce que les producteurs énumérés ci-dessus sont des grossistes, ils distribuent les oignons à plusieurs entreprises à travers le pays. En conséquence, certaines des marques faisant l’objet du rappel incluent HelloFresh, EveryPlate, Markon First Crop, et plus encore. Et maintenant, le rappel d’oignons a été étendu pour inclure les oignons vendus chez Walmart.

Ne manquez pas : Offres de jeudi: offre cachée Phillips Hue, perceuses sans fil Dewalt, BioBidet, offres Apple, plus

Continuer la lecture…

L’article Rappel urgent de la FDA : si vous l’avez acheté chez Walmart, ne le touchez même pas, il est apparu en premier sur ..

Les meilleures offres du jour

Cette trouvaille d’Amazon à 40 $ vous permet d’abandonner pour toujours les pichets d’eau filtrée Comment accélérer votre Internet à domicile sans payer pour un service plus rapide du Black Friday

Tendance en ce moment :

Quatrième chèque de relance jusqu’à 15 000 $ approuvé? Lisez la vérité ici Les personnes non vaccinées seront bientôt interdites d’aller ici, et les gens sont furieux Amazon vient de publier une grosse mise à jour Alexa avec toutes ces nouvelles fonctionnalités

Rappel urgent de la FDA : si vous l’avez acheté chez Walmart, ne le touchez même pas. S’il vous plait, reportez vous à nos conditions d’utilisation des flux.