Rappel urgent de suppléments causé par l’explosion de bouteilles

À la fin du mois dernier, la FDA a émis un rappel pour des bouteilles de suppléments d’herbes Candida Flush de Mountain Meadow Herbs. Alors que la plupart des rappels que nous voyons sont le résultat d’un problème de contamination, ce rappel de supplément est un peu unique, c’est le moins qu’on puisse dire. Selon la FDA, certaines bouteilles de Candida Flush sont susceptibles de se mettre sous pression pendant le stockage. De ce fait, l’ouverture de bouteilles impactées peut présenter un danger pour les utilisateurs.

« Lorsqu’il est ouvert », écrit la FDA, « le produit peut expulser avec force de l’air ainsi que des portions de gélules et de poudre. Cela peut entraîner des blessures aux mains et aux yeux des clients, ce qui peut nécessiter des soins médicaux. »

Comment identifier les suppléments faisant l’objet du rappel

La marque derrière le rappel de supplément est Mountain Meadow Herbs, une entreprise située à Somers, Montanna. Le produit en cause a été distribué à des détaillants dans une poignée d’endroits, dont l’Indiana, le Minnesota, le Montana, l’État de New York, le Tennessee et l’Ontario. De plus, le produit était disponible à l’achat dans l’Indiana, le Kentucky, le Minnesota, le Montana, le Missouri, le New Hampshire, l’Ohio, la Pennsylvanie, la Virginie et le Wisconsin.

Une photo de la bouteille est visible ci-dessous. Notez que les bouteilles ont un code UPC de 8 13086 01593 2. De plus, les bouteilles ont un numéro de lot de 012001l Q et une date d’expiration de décembre 2022.

À ce jour, le produit en question n’a été responsable d’aucune blessure.

Les consommateurs ayant des questions sur le rappel de suppléments peuvent contacter le service client au 1-888-528-8615. La hotline est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00, heure des Rocheuses. Les consommateurs peuvent également envoyer un courriel à l’entreprise avec des questions ou des préoccupations à info@mmherbs.com.

Tout compte fait, les rappels de suppléments ne sont pas exactement courants. L’exemple le plus récent concernait un rappel de complément alimentaire lancé en raison d’une erreur d’étiquetage concernant le blé, le lait, le soja et la noix de coco.