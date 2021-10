Rappel urgent émis après que des personnes aient été brûlées, alors arrêtez d’utiliser ce chargeur de téléphone maintenant

Si vous utilisez un appareil avec une batterie, vous êtes probablement familier avec l’anxiété de batterie faible. Il peut s’agir d’un véhicule électrique, d’un appareil portable ou d’un smartphone. Dans tous ces cas, le sentiment est le même. Bien que ce soit généralement votre smartphone qui déclenchera cette anxiété. Qu’il s’agisse d’iPhone ou d’Android, il y aura des jours où vous vous inquiéterez de manquer de jus avant de pouvoir accéder à un chargeur. C’est pourquoi nous avons des chargeurs partout, du filaire au sans fil. En plus de cela, nous emportons des powerbanks avec nous lors de vos déplacements. Ces charges portables sont utiles, surtout si vous possédez un téléphone plus ancien dont l’état de la batterie n’est plus ce qu’il était. Inutile de dire que ces appareils ne sont pas censés surchauffer et prendre feu. C’est pourquoi la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) vient d’annoncer le rappel de plusieurs modèles de powerbank myCharge qui ont causé des brûlures à plusieurs personnes.

Chaque modèle de chargeur fait l’objet d’un rappel

L’agence a annoncé un rappel de chargeur plus tôt cette semaine sur sept powerbanks myCharge qui ont été vendus d’août 2018 à décembre 2019. Leur prix était compris entre 70 $ et 100 $. Les chargeurs de smartphones portables visés par le rappel étaient disponibles auprès de divers détaillants, notamment Amazon, Best Buy, Target et d’autres.

Les chargeurs étaient disponibles en bleu, noir ou gris, avec « myCharge » imprimé sur le boîtier du produit. Si vous pensez posséder l’un de ces appareils, vous devrez vérifier le nom ou le numéro du modèle. Vous le trouverez au dos du boîtier du produit et sur le panneau inférieur de l’emballage du produit. Vous aurez également besoin de trouver le code de date. C’est sur l’emballage extérieur et le boîtier du produit sur certains modèles. Les modèles de powerbank Adventure Mega et Adventure Mega C ont le code de date sur la face inférieure d’un rabat présent sur le dessus du boîtier.

Les modèles suivants sont tous soumis au rappel de chargeur de la CPSC :

myCharge Adventure Mega : modèle n° AVC20KG-A, codes de date : 2818, 3718, 4018 ou 4518 myCharge Adventure Mega C : modèle n° AVCQC20KG-A, codes de date : 2818 myCharge Razor Mega : modèle n° RZ20KK-A, date Codes : 3818, 4118, 4418, 4918 ou 1719 myCharge Razor Mega C : numéro de modèle RZQC20KK-A, codes de date : 3818 myCharge Razor Super : numéro de modèle RZ24NK-A, codes de date : 0319 myCharge Razor Super C : numéro de modèle RZQC24NK-A, codes de date : 3319 ou 3519 myCharge Razor Xtreme : modèle n° RZPD26BK-A, codes de date : 2818, 3718 ou 3918

Ces chargeurs myCharge peuvent causer des blessures, alors arrêtez de les utiliser

Vous utilisiez peut-être un ou plusieurs chargeurs répertoriés ci-dessus sans aucun problème avant le rappel. Mais la CPSC exhorte les clients à cesser immédiatement d’utiliser les powerbanks. Vous devez également contacter myCharge pour obtenir des instructions sur le retour des batteries défectueuses. Les acheteurs obtiendront un remboursement complet sous la forme d’un bon électronique, et ils obtiendront un bonus de 25 %. Le bon peut être utilisé pour d’autres marchandises de l’entreprise sur ce lien.

L’utilisation continue de ces chargeurs peut entraîner des blessures ou même un incendie. L’avertissement de rappel indique que myCharge a reçu 30 rapports de surchauffe des powerbanks. Sept d’entre eux ont entraîné des blessures graves « y compris des brûlures au haut du corps, aux mains, aux jambes et/ou aux pieds des utilisateurs, et/ou des dommages matériels aux sols, murs et meubles de la maison ».

Vous trouverez toutes les informations sur le rappel myCharge sur ce lien, ainsi que les coordonnées de myCharge dont vous aurez besoin pour le processus de retour et de remboursement.