Rappel urgent émis concernant un dispositif de caillot sanguin associé à des interventions cardiaques

La Food and Drug Administration des États-Unis a émis un rappel pour le dispositif de protection embolique WIRION, qui peut causer des blessures graves ou même la mort aux utilisateurs. Tous les modèles de dispositif cardiaque sont inclus dans le rappel de classe I – le type de rappel le plus sérieux effectué par l’agence. Les problèmes proviennent généralement de la rupture du filtre lors de la récupération de l’appareil.

Les dispositifs de protection embolique WIRION ont été fabriqués entre janvier et août 2021 et distribués entre mars et novembre 2021. La société a officiellement lancé un rappel le 22 novembre 2021 et la FDA s’efforce toujours de faire passer le mot. L’appareil est destiné à retenir et à éliminer les caillots sanguins des membres inférieurs qui causeraient autrement des problèmes de santé pendant la chirurgie, mais la société mère, Cardiovascular Systems Inc., aurait reçu de nombreuses plaintes concernant la rupture des filtres lors de la récupération.

Si les chirurgiens ne sont pas en mesure de récupérer complètement le dispositif WIRION intact sur un patient, les composants cassés peuvent présenter de graves risques pour la santé, notamment l’embolisation. Dans ces cas, le retrait du filtre pourrait nécessiter une procédure médicale totalement différente et pourrait même entraîner la mort.

Pour la plupart, ce rappel n’aura pas d’impact sur les patients au niveau des consommateurs, mais s’adresse plutôt aux hôpitaux et aux chirurgiens, ainsi qu’aux distributeurs de matériel médical. Cardiovascular Systems Inc. leur demande à tous de retirer les appareils de leur inventaire et de contacter l’entreprise pour obtenir des instructions sur leur élimination et leur remboursement. Cependant, les patients recevant des procédures d’athérectomie peuvent vouloir se renseigner sur le rappel auprès de leur médecin juste pour leur tranquillité d’esprit.

Jusqu’à présent, Cardiovascular Systems Inc. a documenté des rapports faisant état de neuf dysfonctionnements de l’appareil WIRION, mais aucun décès. La société compte 697 dispositifs WIRION en circulation aux États-Unis. Les clients qui pensent avoir été touchés par ces dispositifs rappelés peuvent également contacter MedWatch, le programme d’information sur la sécurité et les événements indésirables de la FDA, via un formulaire disponible en ligne ici. Il peut être soumis en ligne, par courrier ou par fax. Les questions peuvent également être adressées à Cardiovascular Systems Inc. par téléphone au 651-259-2800.

Les rappels de classe I sont rares à la FDA et sont réservés aux cas graves. L’agence a quatre classifications inférieures pour les rappels de produits, y compris la classe II, la classe III, le retrait du marché et « l’alerte de sécurité pour les dispositifs médicaux ». Un rappel de classe I comme celui-ci n’est effectué que dans « une situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable que l’utilisation ou l’exposition à un produit non conforme entraîne de graves conséquences néfastes pour la santé ou la mort ».